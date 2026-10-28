Помидоры в России за неделю подорожали на 7%

По данным Росстата, за неделю цены на помидоры выросли на 7,3%, на огурцы — почти на 3%. Незначительно подорожали картофель (+1,6%), бананы (+1,4%) и свекла столовая (+0,2%). Снизились цены на яблоки (-1,8%), капусту белокочанную (-0,9%) и морковь (-0,8%). Среди других продуктов стоимость выросла у куриных яиц (+1,3%), мороженой рыбы (+0,9%), курицы (+0,7%) и печенья (+0,6%).