Помидоры в России за неделю подорожали на 7%
Потребительские цены в России с 20 по 26 октября выросли на 0,08% после 0,05% неделей ранее. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 7,11%. Это следует из отчетов Росстата и Минэкономики.
По данным Росстата, за неделю цены на помидоры выросли на 7,3%, на огурцы — почти на 3%. Незначительно подорожали картофель (+1,6%), бананы (+1,4%) и свекла столовая (+0,2%). Снизились цены на яблоки (-1,8%), капусту белокочанную (-0,9%) и морковь (-0,8%). Среди других продуктов стоимость выросла у куриных яиц (+1,3%), мороженой рыбы (+0,9%), курицы (+0,7%) и печенья (+0,6%).
Среди непродовольственных товаров незначительно подешевели медикаменты и бытовая химия (до -0,2%). Снизилась стоимость бензина (-1,6%), на дизельное топливо цены практически не изменились. На 1,3% подешевели поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии, на 1,1% — отдых на Черноморском побережье.