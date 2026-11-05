Банк России отметил возвращение экономики к перегреву
Экономика России в третьем квартале 2026 года умеренно росла и вернулась в зону положительного разрыва выпуска (перегрева) — состояния, при котором совокупный спрос превышает производственные возможности. Такую оценку Банк России приводит в резюме обсуждения ключевой ставки.
«Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены»,— указано в материале регулятора. Усиление устойчивого инфляционного давления указывает на то, что в экономике возник дисбаланс между спросом и предложением.
Регулятор считает, что разрыв будет постепенно сокращаться по мере восстановления производственных возможностей и замедления роста спроса. ЦБ повысил прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5–1,0% с учетом повышенной динамики внутреннего спроса.