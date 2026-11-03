В Сбербанке подготовили два прогноза по ключевой ставке
Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка подготовил два сценария по ключевой ставке на 2027 год. Экономисты считают, что уровень ставки зависит от того, сохранит ли Центробанк (ЦБ) стремление добиться инфляции в 4% либо откажется от достижения этой цели в следующем году.
Первый сценарий предполагает, что в декабре ЦБ в третий раз оставит ключевую ставку на том же уровне, но «даст жесткий сигнал» на первое полугодие 2027-го. Тогда в следующем году ключевая ставка останется вблизи 14% со снижением ближе к 13% к концу года, приводят «Ведомости» данные ЦМИ.
Экономисты допускают и второй сценарий, при котором ЦБ смягчит политику. В этом случае в декабре вероятно снижение ставки до 13,75%, к концу 2027 года — до 11,25%, в конце 2028 года — до 8,25%. При таком развитии событий инфляция на конец 2027-го будет выше текущего прогноза ЦБ (4,9%).
В ЦМИ убеждены, что для достижения к концу следующего года инфляции в 4% ставка должна быть на 1,8–4,9 п. п. выше вмененной траектории ЦБ. Это значит, что в период до третьего квартала 2027-го средняя ставка может составить 13,8–14,1% вместо ожидаемых сейчас 13,1%. Эксперты полагают, что дальнейшая динамика ставки будет зависеть от декабрьского решения ЦБ, а также от индексации ЖКУ на 2027 год и инфляционных ожиданий населения.
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Инфляция и ключевая ставка
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На заседании совета директоров 23 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Сигнал на декабрьское заседание ЦБ оставил нейтральным, но прогноз по ставке на следующий год ужесточил.