В Сбербанке подготовили два прогноза по ключевой ставке

В ЦМИ убеждены, что для достижения к концу следующего года инфляции в 4% ставка должна быть на 1,8–4,9 п. п. выше вмененной траектории ЦБ. Это значит, что в период до третьего квартала 2027-го средняя ставка может составить 13,8–14,1% вместо ожидаемых сейчас 13,1%. Эксперты полагают, что дальнейшая динамика ставки будет зависеть от декабрьского решения ЦБ, а также от индексации ЖКУ на 2027 год и инфляционных ожиданий населения.