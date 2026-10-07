Глава МВФ: развитие ИИ и ситуация с энергоресурсами ведут к росту инфляции

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может ежегодно способствовать мировому экономическому росту, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. При этом она назвала ИИ в числе причин роста инфляции, а также выразила опасения, что ИИ может выйти из-под контроля человека.

По словам госпожи Георгиевой, «при правильном подходе» ИИ со временем может приносить мировой экономике рост до половины процентного пункта в год. «Рост с 3% до 3,5% — за десятилетие это равносильно присоединению к мировой экономике экономики размером с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)... Объем глобальных инвестиций в ИИ в процентах от ВВП достигнет и, вероятно, превысит суммы, которые были вложены в строительство железных дорог, электросетей или телекоммуникационных сетей»,— сказала глава МВФ на выступлении в Сингапуре (цитата по ТАСС).

Однако развитие ИИ, а также высокие цены на энергоресурсы, увеличение ставок таможенных пошлин и расходов на оборону ведут к росту инфляции, отметила Кристалина Георгиева. Кроме того, ИИ может привести к массовым сокращениям рабочих мест. Глава МВФ призвала при обращении с ИИ вводить «нормативные ограничения». «Это поможет... справиться с его серьезными последствиями, к которым относятся масштабные потери на рынке труда, серьезные угрозы кибербезопасности и стабильности, а также передовые модели, которые могут выйти из-под контроля человека и начать действовать бесконтрольно»,— отметила она.

В июльском докладе МВФ писал, что мировая экономика в 2026 году продемонстрировала устойчивость. Последствия конфликта на Ближнем Востоке оказались ограниченными: рост цен на сырье не привел к резкому ухудшению глобального прогноза. Геополитические риски частично компенсировал бум в технологическом секторе: спрос на ИИ-технологии продолжает расти, поддерживая инвестиции и торговлю в США и Китае.

Подробности — в материале «Ъ» «Между войной и ИИ-бумом».