Сбербанк ожидает ставку ЦБ ниже 10% в 2028 году
Зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов спрогнозировал ключевую ставку ЦБ ниже 10% в 2028 году. Об этом он заявил на Дне инвестора «Сбера».
На ближайшие три года кредитная организация рассчитывает на сдержанную динамику развития экономики со среднегодовым темпом роста ВВП около 1,5%, сказал господин Скворцов. «Мы также ожидаем замедления инфляции в 2027 году с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028—2029 годах (около 4%). Такой прогноз позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 году»,— добавил он.
На заседании совета директоров ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Согласно новому прогнозу регулятора, показатель будет находиться в диапазоне 12,5%-13,5% в 2027 году и 9-10% в 2028-м.