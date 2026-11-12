Сбербанк ожидает ставку ЦБ ниже 10% в 2028 году

На ближайшие три года кредитная организация рассчитывает на сдержанную динамику развития экономики со среднегодовым темпом роста ВВП около 1,5%, сказал господин Скворцов. «Мы также ожидаем замедления инфляции в 2027 году с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028—2029 годах (около 4%). Такой прогноз позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 году»,— добавил он.