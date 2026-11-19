Регулятор считает текущую денежно-кредитную политику умеренно жесткой и достаточной для того, чтобы инфляция снижалась. «Но важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз. Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, то …повышение ключевой ставки может стать возможным сценарием»,— добавил советник главы ЦБ.