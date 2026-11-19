В ЦБ допустили повышение ключевой ставки при росте инфляции
Банк России закладывает снижение ключевой ставки в базовый сценарий, однако может рассмотреть и ее повышение. Такое решение может быть принято, если не будет признаков замедления инфляции, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.
В сентябре ЦБ повысил оценку устойчивого роста цен с 4-5% до 5-6% в пересчете на год из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. «Для того чтобы мы возобновили снижение ставки, мы должны увидеть, что по крайней мере, этот процесс вновь развернулся вниз, что устойчивая инфляция вновь смещается хотя бы в диапазон 4-5%»,— сказал господин Тремасов на встрече с предпринимателями в Екатеринбурге (цитата по «Интерфаксу»).
Регулятор считает текущую денежно-кредитную политику умеренно жесткой и достаточной для того, чтобы инфляция снижалась. «Но важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз. Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, то …повышение ключевой ставки может стать возможным сценарием»,— добавил советник главы ЦБ.
В октябре Центробанк второй месяц подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор прогнозирует, что в 2027 году показатель будет находиться в диапазоне 12,5%-13,5%, а в 2028-м — 9-10%.