В ЦБ назвали условие для снижения ставки в 2027 году
12.10.2026, 13:28
Важным условием для снижения ключевой ставки в 2027 году является планируемое понижение структурного первичного дефицита бюджета, заявил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. Он назвал бюджет «очень важным источником спроса в экономике».
«Запланированное правительством существенное снижение структурного первичного дефицита в 2027 году, его возвращение к нулевому значению в 2029 году — это важное, хотя и не единственное... условие для того, чтобы пространство для смягчения денежно-кредитной политики, снижения ставки в 2027 году материализовалось»,— пояснил господин Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «Интерфаксу»).
По словам зампреда ЦБ, правительство плотно взаимодействовало с регулятором в части параметров бюджета на этот год и следующую трехлетку. Он уточнил, что покрытие дополнительного прироста бюджетных расходов налоговыми поступлениями поможет уменьшить влияние этих расходов на спрос и уровень процентных ставок, а также позволит продолжить смягчение денежно-кредитной политики.
На заседании 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор оценивает годовую инфляцию по базовому сценарию в 6–7% и прогнозирует, что показатель вернется к 4% в 2027 году. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 23 октября.
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Инфляция и ключевая ставка
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