В ЦБ назвали условие для снижения ставки в 2027 году

По словам зампреда ЦБ, правительство плотно взаимодействовало с регулятором в части параметров бюджета на этот год и следующую трехлетку. Он уточнил, что покрытие дополнительного прироста бюджетных расходов налоговыми поступлениями поможет уменьшить влияние этих расходов на спрос и уровень процентных ставок, а также позволит продолжить смягчение денежно-кредитной политики.