Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
19 июня, среда
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
19 июня, среда
Слушать радио
Коротко
Новости
00:01
Главные анонсы 19 июня
18/06
Журналисты назвали имена якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом военных
18/06
Венский арбитраж получил право администрировать споры в России
18/06
МВД обещает наказывать полицейских, подбрасывающих наркотики
18/06
Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира
00:31
США и Китай проведут очередной раунд торговых переговоров
18/06
Москва перейдет на раздельный сбор мусора до конца 2019 года
18/06
Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»
18/06
Борис Джонсон укрепил лидерство в гонке за пост главы Консервативной партии
18/06
В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%
18/06
Кудрин объяснил свои слова о возможном «социальном взрыве» из-за бедности
18/06
S&P: новые экологические требования ЕС ударят по прибылям автоконцернов в 2019–2020 годах
18/06
Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание недалеко от Москвы
18/06
Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона
18/06
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 18.06.2019)
Деятельность МТС
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
МТС вернулась в «Связной»
Ритейлер спустя четыре года возобновит продажи сим-карт оператора
1
МТС подписал с Москвой соглашение о развитии 5G
Оператор вложит более 20 млрд руб. в сеть в столице за пять лет
МТС вызвали в суд по СМС
Правозащитник подал иск к оператору
МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана
Оператор пересмотрел оценку убытков от работы в стране
1
МТС снизила оценку затрат на «закон Яровой»
Поставщиком оператора станет компания «Норси-Транс»
Билетик без лишнего
Билетные сервисы МТС меняют бизнес-модель
30
США оштрафуют МТС
Сотовый оператор выплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане
1
МТС надышалась Ozon.ru
Оператор продает долю в интернет-ритейлере
2
NYSE теряет котировки в глазах МТС
Компания предпочитает Московскую биржу Нью-Йоркской
2
МТС оценит возможность ухода с Нью-Йоркской биржи
Компания изменит стратегию присутствия на рынках капитала
МТС начнет открывать кофейни Costa Coffee
Оператор рассмотрит запуск нескольких десятков таких точек
МТС стала совладельцем сервиса YouDo
Компания привлекла $17 млн от группы инвесторов
МТС встала за стойку
Компания купила один из крупнейших дата-центров
1
Чемпионат мира удвоил число туристов в Москве
За время турнира российскую столицу посетили 3 млн человек
1
МТС не хочет переплачивать за интернет
Оператор приостановил переговоры о покупке RiNet
1
МТС начинает обзвон финансового рынка
Сотовый оператор будет привлекать пайщиков
МТС заработает на телемедицине
Оператор запустит продажи услуг Ondoc
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 18 июня
Китайский театр танца в Москве, скульптуры из песка в Бельгии и другие яркие кадры
Фотогалерея
Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
Фотогалерея
Закрытие «Кинотавра—2019»
Гости церемонии и награждение победителей
Фотогалерея
Светская хроника
Скачки на приз президента России на ипподроме в Москве, кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи
Фотогалерея
«Флоренция никогда тебя не забудет»
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет
Фотогалерея
Лучшие фото недели
Полиция у здания правительства Молдавии, марш в поддержу Ивана Голунова, концерт группы Kiss и другие яркие кадры
Фотогалерея
Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
Лучшие работы фотографов из России, Франции, Индии и других стран
Видео
С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
Фотогалерея
Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
Кадры с мероприятия
Фотогалерея
Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
228-я статья УК в граммах и сроках: о чем она и как применяется на практике
Личная жизнь и взгляды премьера Канады Джастина Трюдо в 10 его цитатах
Тест “Ъ”: разбираетесь ли вы в дресс-коде для российских чиновников
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
17–21 июня
Самое читаемое
просмотров:
97825
«Рано или поздно полыхнет»
Дмитрий Дризе — о национальном вопросе
просмотров:
95973
«Даже генералов ради такого дела не жалко»
Дмитрий Дризе — о реакции властей на действия полицейских
просмотров:
74903
Украинские избиратели слышат Азов
Владимир Зеленский и украинские националисты померялись патриотизмом
просмотров:
74581
«Я, вероятно, смог бы победить Владимира Путина»
Личная жизнь и взгляды премьера Канады Джастина Трюдо в 10 его цитатах
просмотров:
58422
Все хорошее когда-нибудь качается
«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу
Первые лица |
все
Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
Глава Enel Франческо Стараче о продаже активов и пользе консерватизма
Тенденции |
все
Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
3 тупика и 4 перспективы в отношениях России и Китая
Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия