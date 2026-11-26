«Комиссии по расчетным операциям за девять месяцев выросли на 84%, а их доля в комиссионном доходе — с шестой части до трети»,— сказал господин Иссопов. Он добавил, что сейчас МТС-банк осуществляет переводы в 160 стран мира. Его пользователи могут платить по QR-коду в популярных туристических направлениях: Вьетнаме, ОАЭ, Таиланде, Турции.