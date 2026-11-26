Оборот платежных сервисов МТС-банка за девять месяцев вырос на 34%
Оборот платежных сервисов и P2P-переводов МТС-банка за девять месяцев 2026 года вырос на 34% год к году. Общая сумма трансакций достигла 1,5 трлн руб. Об этом «Ъ» рассказал председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов.
«Комиссии по расчетным операциям за девять месяцев выросли на 84%, а их доля в комиссионном доходе — с шестой части до трети»,— сказал господин Иссопов. Он добавил, что сейчас МТС-банк осуществляет переводы в 160 стран мира. Его пользователи могут платить по QR-коду в популярных туристических направлениях: Вьетнаме, ОАЭ, Таиланде, Турции.
Эдуард Иссопов отметил, что сейчас задача банка — создать «нативный слой» финансовых сервисов, с помощью которых клиенты и партнеры смогут закрыть все потребности. За 2027 год МТС-банк планирует углубить отношения с клиентами, «чтобы МТС-банк стал банком на каждый день, а не еще одной картой в кошельке».