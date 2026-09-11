Звонки запутались в проводах

С начала августа мобильные операторы стали блокировать звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку массовых вызовов. Но пока система сбоит и блокирует даже легитимные соединения. Чаще с этим сталкиваются фиксированные операторы связи. Мобильные операторы уверяют, что действуют в рамках закона, а пострадавшие компании уверяют: проблема в отсутствии «нормальных критериев массовых вызовов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Операторы фиксированной связи столкнулись с блокировкой своих звонков из-за того, что мобильные операторы определяют их как массовые автоматизированные вызовы (МАВ). Об этом “Ъ” рассказали два собеседника на телеком-рынке.

Например, источники “Ъ” рассказали о нескольких случаях, когда операторы МТС и «Вымпелком» блокировали вызовы компаний, у которых настроена переадресация с офисных АТС на мобильные сотрудников. Такие звонки определялись как МАВ. Еще один собеседник рассказал о случаях блокировки звонков «МегаФоном» под предлогом того, что абонент якобы отказался от массовых звонков, хотя он этого не делал.

В начале августа “Ъ” писал, что операторы связи начали блокировать звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку массовых вызовов (см. “Ъ” от 3 августа). Источники “Ъ” оценивали затраты российского бизнеса на маркировку более чем в 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа 2025 года).

Руководитель одного из региональных фиксированных операторов рассказывает “Ъ”, что он столкнулся с такой проблемой с внутренними звонками компании. У оператора 26 своих номеров, звонки с части которых переадресуются на мобильные номера сотрудников техподдержки. Звонки перестали доходить до сотрудников, а поддержка федерального оператора предлагает заключить дополнительный договор на МАВ, несмотря на то, что у оператора в его B2B-сегменте уже заключен аналогичный договор.

В Минцифры заявили “Ъ”, что не получали жалоб от фиксированных операторов на блокировки звонков.

«Обращаем внимание, что договор на МАВ заключается не между операторами, а между абонентом и оператором, на сеть которого осуществляется вызов. Необходимость такого договора прямо предусмотрена ФЗ «О связи» (п. 3 ст. 44.1-1). Если абонент хочет звонить/направлять смс на нескольких операторов — должен заключить договор со всеми операторами, на емкость которых идет обзвон/рассылка»,— заявили в министерстве.

«"МегаФон" не блокирует звонки конкретных операторов фиксированной связи, а пресекает нелегитимные массовые вызовы, исходящие от их клиентов, которые нарушают требования статьи 44 закона "О связи"»,— заявили в компании, добавив, что с начала текущего года зафиксировали рост числа звонков с признаком массовости на своей сети от операторов фиксированной связи на 155%. В «Т2 Мобайл» “Ъ” сказали, что блокируют вызов, «если он попадает под категорию массовых и автоматических, но при этом клиент (или оператор) не заключил с нами договор на эту услугу». При этом в компании говорят, что вероятность ошибки в работе антифрод-систем «крайне мала». В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

«Мы действительно наблюдаем массовую проблему непропуска легитимного трафика с сетей операторов фиксированной связи на мобильные номера»,— говорит исполнительный директор «Объединенной телекоммуникационной корпорации» Ярослав Дубовиков. По его словам, блокировка идет как звонков, имеющих маркировку, так и без нее.

«В силу отсутствия нормальных критериев МАВ мобильные операторы фактически уравняли любые звонки с ВАТС под этот тип звонков. То есть даже переадресованный звонок на личный телефон сотрудника с офисного телефона мобильные операторы расценивают как массовый и блокируют»,— говорит он.

«Нельзя исключать, что дело действительно только в настройках антифрод-систем, заточенных на максимальную безопасность. Обратная сторона такого подхода — блокировки легитимных звонков, в том числе с корпоративных АТС»,— говорит основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко. Первыми за такие ситуации платят добросовестные клиенты, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Недозвон означает потерянные обращения и продажи, а где голос подтверждает операции, еще и срыв процессов. Получается двойная оплата: за легализацию обзвона и за его блокировку».

Алексей Жабин