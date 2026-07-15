В МТС допустили выплаты дивидендов каждый квартал или каждые полгода
МТС (MOEX: MTSS) рассматривает возможность перехода к динамичным дивидендным выплатам — каждый квартал или раз в полгода. Новый подход позволит быстрее транслировать рост бизнеса в доходы акционеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании
Разработка обновленной дивидендной политики находится на финальной стадии. Документ будет утвержден в третьем квартале 2026 года. Действующая стратегия, рассчитанная на 2024–2026 годы, предусматривает лишь годовую фиксацию выплат с целевым показателем не менее 35 руб. на обыкновенную акцию.
В МТС подчеркивают, что дивиденды остаются ключевым фактором инвестиционной привлекательности. Менеджмент настаивает на регулярности выплат как принципиальном условии возврата капитала инвесторам. Новая политика, по задумке компании, должна учесть интересы всех групп акционеров и способствовать росту капитализации.
В период с 2019 по 2021 год МТС уже практиковала выплату дивидендов дважды в год. Например, в 2019 году выплаты составили 28,66 рубля на акцию, в 2020 году — 29,5 рубля, а в 2021 году — 37,06 рубля, все производились полугодовыми платежами. После этого компания перешла на ежегодные выплаты.
МТС является одним из эмитентов, чьи акции считаются привлекательными для инвесторов из-за высоких и стабильных дивидендов, что исторически является движущей силой российского рынка. Несмотря на значительную долговую нагрузку (свыше 1 трлн рублей консолидированного долга по состоянию на 2024 год) и снижение чистой прибыли, компания заявляет, что сможет выполнять обязательства по действующей дивидендной политике за счет нераспределенной прибыли по РСБУ, доходов от операционной деятельности и невыплаченных дивидендов по депонированным бумагам. Аналитики считают, что компания может дать интересную доходность, с прогнозом дивидендной доходности до 23%.