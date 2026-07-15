В МТС допустили выплаты дивидендов каждый квартал или каждые полгода

МТС (MOEX: MTSS) рассматривает возможность перехода к динамичным дивидендным выплатам — каждый квартал или раз в полгода. Новый подход позволит быстрее транслировать рост бизнеса в доходы акционеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании

Разработка обновленной дивидендной политики находится на финальной стадии. Документ будет утвержден в третьем квартале 2026 года. Действующая стратегия, рассчитанная на 2024–2026 годы, предусматривает лишь годовую фиксацию выплат с целевым показателем не менее 35 руб. на обыкновенную акцию.

В МТС подчеркивают, что дивиденды остаются ключевым фактором инвестиционной привлекательности. Менеджмент настаивает на регулярности выплат как принципиальном условии возврата капитала инвесторам. Новая политика, по задумке компании, должна учесть интересы всех групп акционеров и способствовать росту капитализации.