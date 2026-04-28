Объем экономики рунета за год вырос почти на 30% и составил 38,4 трлн рублей

Согласно исследованию Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Экономика рунета-2025», представленному на РИФ-2026, объем рынка рунета составил 38,4 трлн руб. при росте относительно 2024 года на 28,1%. Из них электронная коммерция составила 23,2 трлн (+40%), реклама и продвижение — 1,57 трлн (+27,4%), и 13,6 трлн, по предварительным оценкам, составил сектор ИКТ при росте на 12%.

В топ-10 самых дорогих по объему рыночной капитализации IT-компаний вошли «Яндекс» ($24,3 млрд), Ozon ($13,4 млрд), РВБ (Wildberries & Russ) ($12,6 млрд), Avito ($5,5 млрд), Cloud.ru ($3,1 млрд), МТС Web Services, VK, «Лаборатория Касперского», «СКБ Контур» и hh.ru.

Аудиторию рунета в 2025 году в РАЭК оценили в 105 млн человек (+1 млн), а долю населения старше 12 лет, пользующегося интернетом в РФ, в 86%. При этом количество интернет-пользователей в мире за прошлый год составило более 6 млрд человек.

В РАЭК прогнозируют, что при оптимистичном сценарии развития (сохранении динамики роста, но сокращении его темпов) электронная коммерция покажет рост до 10% в 2026 году, оборот маркетплейсов — до 20%, сектор маркетинга и рекламы — до 10%, ИКТ — аналогично. «При таком сценарии рынки переходят в стадию зрелости: ключевым фактором становится не масштабирование, а повышение эффективности, развитие сервисов и удержание аудитории»,— считают в РАЭК.

