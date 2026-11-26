— Инвесторы ждут роста дивидендов, и они его получат. Наш банк живет и развивается более 33 лет, в том числе в определенной мере благодаря оправданному консерватизму. Наша дивидендная политика разработана и утверждена советом директоров и акционерами банка, она базируется на реалиях жизни, на строгом расчете и финансовых возможностях. Согласно ей, на дивиденды мы направляем от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО за вычетом процентов по субординированным обязательствам. За 2025 год мы выплатили 32%. Почему не 50% уже сейчас? Капитал сегодня — это ресурс для монетизации миллионов клиентов, которых мы привлекаем. Кроме того, Банк России в 2027 и 2028 годах повышает надбавки к нормативам достаточности капитала. Двигаться к верхней границе диапазона мы будем, как только реализуем потенциал роста и монетизации клиентской базы. Говоря о ближайших перспективах, база для выплат за 2026 год уже больше за счет роста прибыли.