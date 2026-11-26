«Капитал — это ресурс для монетизации миллионов клиентов»
Председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов — о смене стратегии и диверсификации доходов
Конкуренция между банками и маркетплейсами за последние годы серьезно обострилась. В этих условиях МТС-банк сделал ставку на построение системы вокруг родственного телеком-оператора. О том, как банк может диверсифицировать бизнес, какие цели заложены в его стратегию и есть ли на рынке место для еще одной экосистемы, рассказал “Ъ” председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов.
— На днях вы представили новую стратегию развития. В чем ее принципиальная идея?
— Главный вывод нашей стратегии прост: мы переходим от продажи отдельных финансовых продуктов к созданию единого цифрового опыта. Если раньше наши клиенты получали сервисы точечно, то теперь финансы становятся неотъемлемой частью их повседневной жизни в цифровой среде.
Мы больше не просто банк, который выдает кредиты или карты. Мы — инфраструктура для жизни. Платежи, страхование, инвестиции теперь доступны на одной высокотехнологичной платформе, которая работает как единый организм. Это дает клиентам не просто удобство, а предсказуемость и надежность в любой ситуации.
— Экосистема не новая идея, почему вы считаете, что ваш опыт окажется успешнее?
— Действительно, экосистемы не новый тренд. За последние 20 лет в России было несколько историй, которые действительно двигали вперед банковский рынок. Первая — когда, образно говоря, «слона научили танцевать»: крупнейший государственный банк стал технологичным. Вторая — про банк без отделений. Третья — опыт банка «для умных и свободных», который сделал ставку на яркий бренд и маркетинг. Четвертая — банки маркетплейсов. Мы уверены, что следующая история — наша: банк, который работает в связке с оператором связи и становится частью еще одной значимой цифровой экосистемы. Это аудитория с 84 млн абонентов, из которых 15,5 млн клиентов с банковскими продуктами (+55% за год) и 7,8 млн активных клиентов банка — в 2,4 раза больше, чем год назад.
— Есть ли место для еще одной экосистемы в такой экономике, как наша?
— Я уверен — да. Для устойчивости и диверсификации цифровой экономики, на мой взгляд, должно быть несколько экосистем. Когда одна большая платформа дает сбой, одновременно с ней страдают десятки миллионов ее пользователей. Каждая новая экосистема — дополнительный элемент устойчивости, способствующий поддержанию стабильности и надежности функционирования экономики и ее агентов.
Кроме того, интероперабельность — важнейшая потребительская ценность для клиента. Способность клиента оперировать разными сервисами внутри одной экосистемы, которые связаны единым ID, программой лояльности, финансовым слоем и клиентским путем, будет дополнительным преимуществом.
Наша текущая стратегия как раз направлена на уход от модели монолайнера и подготовку к созданию нативного слоя финансовых сервисов, который закрывает все потребности клиента и партнера.
— Насколько вам это удалось?
— Давайте посмотрим на цифры. В 2023–2024 годах из телекома к нам в банк приходило 13–15% новых клиентов, а по итогам девяти месяцев 2026 года доля абонентов телекома среди клиентов банка возросла до 67%. За счет совместной работы стоимость привлечения клиента за два года снизилась более чем на 90% и сейчас в разы ниже среднерыночной. Для розничного банка это редкое конкурентное преимущество.
Активная база наших клиентов с начала года выросла почти вдвое — с 4 млн до 7,8 млн человек на конец сентября 2026 года. MAU наших цифровых витрин достигла 9 млн пользователей. И вот что важно: более 90% трансакций по нашим картам проходит вне основного партнера. То есть человек не «попробовал карту один раз ради скидки на связь», а регулярно платит нашей картой в магазине, в такси, в аптеке.
Как результат, видим фактическое удвоение комиссионных доходов по расчетным операциям год к году, остатки на текущих счетах клиентов выросли на 23%.
— А что получает ваш основной акционер?
— Абонент, у которого есть карта нашего банка, реже уходит к другому оператору. Финансовые сервисы — это один из способов удержать клиента: «зеленые ценники» на связь при оплате картой «МТС Деньги», банковские специалисты в салонах и т. д.
— Каким должен стать 2027 год?
— Задача следующего года — углубить эти отношения, чтобы МТС-банк стал банком на каждый день, а не еще одной картой в кошельке. Поэтому для нас важно не только то, сколько клиентов мы привлекаем, но и то, как часто они пользуются нашими сервисами и продуктами,— мы стремимся стать инструментом повседневного использования финансового слоя, базирующегося на технологиях.
— Вы упомянули о диверсификации бизнеса. Традиционно МТС-банк был розничным игроком, что изменилось сейчас?
— Мы и остаемся розничным игроком. Но в последние два-три года мы совершили серьезную диверсификацию активов и выход в другие клиентские сегменты. Опыт, накопленный в предыдущий период, был очень важен для нас. На модели POS-кредитования мы отработали скоринговую модель. Считаю, что наш скоринг сейчас является одним из лучших в банковской отрасли. Кроме того, мы выстроили BaaS-модель и научились быстро разворачивать в контуре партнеров, например ритейлеров, персонализированные финтех-сервисы под ключ, позволяющие не только продавать потребительские товары, но и кредитовать.
Несколько цифр в подтверждение сказанного выше про диверсификацию активов: мы сформировали собственный портфель ценных бумаг, объем которого на 30 сентября текущего года составил 272 млрд руб., то есть около 36% активов банка. Процентный доход по ценным бумагам за девять месяцев вырос на 12% год к году; доходность портфеля — 17,8%, в третьем квартале — 18,1%.
— Портфель ценных бумаг приносит доходы в период высоких ставок. Но сейчас ставки снижаются, и доходы тоже пойдут вниз. Не планируете активизировать кредитование?
— Нашей задачей является нативно интегрировать в жизнь клиента максимальный спектр финансовых сервисов. Кредитные продукты играют важную роль. Традиционно это продукты с длинным сроком жизни и с высоким LTV (клиентской ценностью). С одной стороны, мы учитываем макросреду и макропруденциальное регулирование. С другой стороны, продолжая быть активным игроком на рынке розничного кредитования, мы идем в кросс-продажи и других продуктов: международные платежи и переводы, накопления и инвестиции, трансакционные сервисы. И, кстати, эти сервисы не менее доходны, но при этом не дают нагрузки на капитал.
— А с чем связано сокращение розничного портфеля в третьем квартале?
— Банк сохраняет фокус на высокодоходных продуктах с ROE не ниже 30% при неизменном качестве кредитного портфеля. Гонка за объемом не является приоритетом нашей стратегии, гораздо важнее — доходность и качество. При этом мы следим за рынком и готовы наращивать объемы при изменении конъюнктуры — капитала для этого достаточно.
— С розницей и бумагами разобрались, а как обстоят дела с корпоративным бизнесом?
— Инструмент входа в корпоративный бизнес для нас не кредитование, ведь крупнейшие кредитные портфели делаются в топ-10 банков РФ по активам. У нас своя, сознательно выбранная стратегия и специфика: наше общение с юридическими лицами начинается с предоставления им расчетных и трансакционных услуг. Мы уже состоялись как большой российский оператор по предоставлению таких услуг для корпоративных клиентов.
С начала 2026 года корпоративный кредитный портфель МТС-банка вырос в 2,3 раза. Понятно, что это рост с низкой базы, но это 24% общего кредитного портфеля. Средства юрлиц выросли на 32% год к году, до 199,2 млрд руб. Оборот по операциям корпоративных клиентов за девять месяцев составил 1,5 трлн руб., +58% год к году.
— Как вам это удается, вы же под санкциями с 2023 года?
— Это вопрос восприятия реальности. Если в 2022 году западные санкции воспринимались как стена, то сейчас это рельеф местности. Мы увидели окно дополнительных возможностей. Благодаря накопленному опыту мы умеем интегрироваться и быстро разворачивать финтех-технологии на витринах партнеров. Результат говорит сам за себя — сейчас мы работаем с 76 российскими компаниями из топ-250 по выручке.
— Вы активно развиваете денежные переводы и платежи для розничных клиентов. Каковы масштабы этого бизнеса?
— Да. Это и есть та значительная составляющая финансового слоя, о котором я говорил ранее. И его востребованность растет. Прирост оборота платежных сервисов и P2P-переводов за девять месяцев составил +34% год к году, 121 млн трансакций на общую сумму 1,5 трлн руб. Комиссии по расчетным операциям за девять месяцев выросли на 84%, а их доля в комиссионном доходе — с шестой части до трети.
Сейчас мы осуществляем переводы в 160 стран, предоставляем платежные решения по QR в популярных туристических направлениях: Вьетнам, ОАЭ, Таиланд, Турция. Недавно подключили Бразилию. Причем эти платежные решения доступны не только клиентам МТС-банка, но и клиентам с картами любых российских банков.
— МТС-банку, похоже, действительно удалось уйти от модели монолайнера. Насколько это оказалось финансово эффективным?
— Результат виден в нашей отчетности, и это устойчивый результат, а не разовый всплеск. Чистая прибыль за девять месяцев 2026 года выросла на 28% (год к году), до 12,1 млрд руб.: 2,5 млрд в первом квартале, 4,7 млрд во втором, 4,9 млрд в третьем. ROE за девять месяцев — 14,9% против 12,9% годом ранее, в третьем квартале — 18,1%. Устойчивость дает структура доходов: 59% операционного дохода мы уже зарабатываем вне розничного кредитования, а 64% активов не связаны с розничными кредитами.
— Какие финансовые показатели заложены в вашей стратегии?
— Наши ключевые ориентиры — рост капитализации и целевой возврат на капитал в диапазоне 20–25% в среднесрочной и долгосрочной перспективе. За счет чего мы достигнем этих показателей? У нас есть четыре основных направления: рост комиссионного дохода, удешевление фондирования, доходность с учетом взвешенной риск-политики, развитие корпоративно-инвестиционного бизнеса.
— Несмотря на все перечисленные вами изменения, акции банка до сих пор торгуются в 2,5 раза ниже цены размещения. Почему?
— Меня эта ситуация тоже не устраивает. Я не буду объяснять ее только рынком. Когда мы выходили на биржу, наши акции покупали, рассматривая как банк потребкредитования, и рынок после ужесточения регулирования розничного кредитования дисконтировал нас вместе со всем сегментом. Сегодня рынок оценивает нас менее чем в половину капитала, притом что за девять месяцев 2026 года прибыль банка выросла на 28%. Сокращение разрыва между цифрами отчетности и котировками акций — это и есть одна из важнейших задач, стоящих перед нами.
Решить ее можно только одним способом — обеспечивать хороший финансовый результат не по итогам одного-двух кварталов, а добиваясь его устойчивости, повторяемости и стабильности из года в год. Поэтому вся наша работа в этом году — про диверсификацию и устойчивость нашей бизнес-модели. И у нас получается. Чем меньше прибыль зависит от одного продукта и фазы кредитного цикла, тем меньший размер дисконта закладывает инвестор. Я убежден, что переоценка происходит не после обещаний. Она наступает как результат напряженной, эффективной работы на полях реального бизнеса, после нескольких кварталов подряд, на протяжении которых обещания выполняются. Именно на это сейчас направлена вся наша работа.
— Что еще вы намерены делать для повышения удовлетворенности инвесторов: дивиденды, выкуп акций?
— Инвесторы ждут роста дивидендов, и они его получат. Наш банк живет и развивается более 33 лет, в том числе в определенной мере благодаря оправданному консерватизму. Наша дивидендная политика разработана и утверждена советом директоров и акционерами банка, она базируется на реалиях жизни, на строгом расчете и финансовых возможностях. Согласно ей, на дивиденды мы направляем от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО за вычетом процентов по субординированным обязательствам. За 2025 год мы выплатили 32%. Почему не 50% уже сейчас? Капитал сегодня — это ресурс для монетизации миллионов клиентов, которых мы привлекаем. Кроме того, Банк России в 2027 и 2028 годах повышает надбавки к нормативам достаточности капитала. Двигаться к верхней границе диапазона мы будем, как только реализуем потенциал роста и монетизации клиентской базы. Говоря о ближайших перспективах, база для выплат за 2026 год уже больше за счет роста прибыли.
Решение о выкупе — в компетенции совета директоров. Мы рассматриваем все инструменты, которые есть у публичной компании, но точно не за счет снижения доли выплат дивидендов.
— Привлекать новый капитал не планируете? Рассматриваете возможность допэмиссии?
— Продавать акции почти за половину стоимости нашего капитала — это не привлечение денег, а распродажа. Поэтому на данном этапе допэмиссия бессмысленна, и мы ее не планируем. Капитала для роста нам хватает: норматив достаточности Н1.0 на 30 сентября составил 12,1% против 11,3% год назад.
— Но помимо органического роста есть и неорганический. Вы уже приобрели «РНКБ Страхование», почему именно его, какова сумма сделки и какие у вас планы по развитию этого актива?
— Это уже «МТС Страхование»». Детальные параметры сделки мы не раскрываем. Могу сказать одно: на наш капитал и нормативы она негативно не повлияла.
Для нас это комплементарно. Лицензия была главной, но не единственной причиной. Долгое время банк продавал страховки партнеров и получал за это комиссию. Это хороший доход, но чужой. Собственная компания позволяет оставлять в банковской группе не только комиссию, но и страховую маржу. И главное — мы теперь можем делать продукт под нашего клиента, а не подстраиваться под чужую продуктовую линейку.
— Почему не создать с нуля?
— Потому что время дороже. Новую страховую компанию нужно зарегистрировать, получить лицензию, сформировать капитал, собрать команду и наладить отчетность перед Банком России. Это займет год-полтора, а рынок не ждет.
— Какие продукты вы уже запустили?
— Мы начали с предложения в розничной сети телекома и комплементарных для банка продуктов: страхование к кредитным картам и кредитам наличными, продукты защиты от мошенников. И дальше ведем активную работу по развитию линейки страховых продуктов. За девять месяцев страховое направление привлекло в банковскую группу 645 тыс. новых клиентов.
— Планируете другие приобретения?
— Мы постоянно мониторим рынок. Но мы покупаем не балансы, а технологии и клиентские отношения — витрины с высокой частотностью. Приведу пример недавней сделки по технологическому развитию через M&A: платежный сервис KD Pay мы купили ради технологии. Эта технология позволит соединить оплату QR-кодом на кассе ТСП со встроенной программой лояльности, списанием средств со счета и оплатой в одно касание.
Нам интересны платежные сервисы и компании, которые дополняют наше предложение для целевых клиентских сегментов. При этом ни одна из таких сделок не должна заметно влиять на наш капитал и ликвидность.
— Возвращаясь к началу нашей беседы. Вы будете развивать экосистему вокруг компаний группы АФК «Система», а не открытую, как, скажем, у «Сбера» или «Группы Т»?
— Компании группы АФК «Система» — это колоссальная часть российской экономики. В прошлом году совокупный вклад группы под управлением АФК «Система» в ВВП России достиг 0,6%. Мы видим огромный потенциал в партнерстве. В части кредитования мы работаем с ними на рыночных условиях и строго в рамках нормативов на связанных лиц. Также активно развиваем зарплатные проекты, расчеты, сервисы для партнеров, в том числе для малого бизнеса. Дополняем наши пакетные предложения для премиальных и private-клиентов привилегиями и сервисами от партнеров — например, от сети клиник «Медси», девелопера «Эталон» и других.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 10