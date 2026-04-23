МТС после завышения тарифов перечислила в бюджет более 600 млн рублей

По делу о необоснованном повышении тарифов МТС (MOEX: MTSS) перечислила в бюджет 634 млн руб. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«МТС по итогам рассмотрения дела... вернула тарифы на прежний уровень»,— рассказал господин Шаскольский на ежегодной коллегии ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Причиной судебного спора ФАС и МТС стало повышение тарифов оператора весной 2024 года. ФАС сочла рост тарифов необоснованным и впервые обязала оператора перечислить в бюджет полученный доход вместо ранее применявшегося фиксированного штрафа до 1 млн руб. В ноябре 2025 года арбитражный суд утвердил мировое соглашение сторон. МТС также обязалась вложить 2,4 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. В феврале 2026 года МТС повысила тарифы в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов.