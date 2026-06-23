МТС выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры МТС (MOEX: MTSS) одобрили решение совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 35 руб. на бумагу, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. Всего на эти цели планируется направить 69,9 млрд руб. Список тех, кто вправе получить выплаты, сформируют до 9 июля. Дивдоходность составляет 15,2%.

Согласно дивидендной политике, МТС направляет на дивиденды не менее 35 руб. на обыкновенную акцию каждый календарный год. Аналогичная выплата состоялась в 2024-м. CFO компании Алексей Катунин на прошлой неделе допускал пересмотр дивполитики МТС.

42,09% акций МТС владеет АФК «Система». Еще около 5,7% — распределены между дочерними структурами МТС.