Трафик невиновный

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о снижении трафика Telegram у оператора Т2 (входит в группу) в десять раз с февраля 2026 года — до 50 МБ на пользователя. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что реальное снижение трафика не превышает 10–18%, а десятикратное падение именно у Т2 связывают с попытками абонентов использовать «обходные методы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Трафик Telegram у пользователей Т2 сократился в десять раз, заявил 2 апреля президент «Ростелекома» (в него входит Т2) Михаил Осеевский на форуме «Телеком-2026» «Ведомостей». «Могу сказать данные по трафику мессенджеров за последнюю неделю на сети Т2. Еще в феврале трафик Telegram в месяц на одного пользователя составлял 500 МБ. На последней и прошлой неделе он составлял 50 МБ, трафика WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.— “Ъ”) вообще нет»,— рассказал он.

В августе 2025 года в Telegram и WhatsApp были заблокированы голосовые вызовы. В начале февраля 2026 года Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram: в мессенджере начались проблемы с загрузкой мультимедиа в России. В службе заявляли, что продолжат ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

Однако с этой оценкой согласны не все участники телеком-рынка. Собеседник “Ъ” на рекламном рынке подтвердил падение трафика Telegram в марте, однако оценил его на уровне 17–18%. Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что с точки зрения трафика пользователи из России могли меньше смотреть видео, но при этом читать новости и обмениваться сообщениями. Это занимает меньше объема трафика, и в течение последних месяцев он действительно мог снизиться, но не стремительно, то есть на 10–15%, оценивает он. Источник “Ъ” на телеком-рынке связал обозначенное господином Осеевским снижение в десять раз у Т2 с попытками россиян «использовать методы обхода блокировок». В Т2, «МегаФоне», МТС и «Билайне» отказались от комментариев.

В декабре 2025 года месячный охват мессенджера WhatsApp составлял 94,5 млн человек, или 76,8% населения, Telegram — 93,7 млн, или 76,1%, Max — 70 млн, или 57%, приводят данные Mediascope. Учитывались только пользователи, которые заходили на страницы, открывали приложение ресурса на мобильных устройствах и компьютерах хотя бы раз за период.

Блокировки и замедления популярных в России мессенджеров вызывают у представителей малого и среднего бизнеса опасения о потере клиентов, отмечают аналитики проекта «Кибердом». В конце марта 2026 года компания провела исследование, в котором приняли участие 1,2 тыс. владельцев и руководителей организаций МСП. Только 12% команд из малого и среднего бизнеса заранее перешли на другие каналы коммуникации. Сейчас компании срочно ищут другие варианты (28%) и тестируют доступные каналы коммуникации (26%). Практически в каждой пятой организации малого и среднего бизнеса работает гибридная модель — сочетание иностранных мессенджеров и отечественных решений. Треть боится потерять контакты, данные клиентов и историю переписки в замедленных и заблокированных мессенджерах, говорят в «Кибердоме». Еще 14% опасаются утечки данных из-за использования сотрудниками альтернативных каналов общения. «В таких условиях политики безопасности начинают отходить на второй план»,— считает руководитель бизнес-клуба «Кибердома» Ольга Орденова.

Филипп Крупанин, Екатерина Фадеева, Варвара Полонская