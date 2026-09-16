МТС будет возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA по новой дивполитике

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2027--2028 годы, по которой компания будет возвращать акционерам до 20% показателя годовой OIBDA (операционная прибыль до вычета средств на амортизацию.—“Ъ”). Новая политика предусматривает возврат капитала акционерам напрямую через дивиденды и через обратный выкуп акций (buyback).

На сами дивиденды МТС направит 70% от совокупного возврата стоимости акционерам, что составляет до 14% OIBDA за отчетный период. Остальные 30% компания направит на buyback. Эту процедуру запустят на основании отдельного решения совета директоров.

«Компания переходит от политики фиксированного дивиденда к выплатам, основанным на результатах бизнеса. Последние три года в непростых условиях высоких процентных ставок и охлаждения потребительской активности показатель OIBDA МТС рос в среднем на 9,3% в год, а последние пять кварталов динамика вышла на двузначные темпы роста»,— приводит слова гендиректора МТС Инессы Галактионовой пресс-служба компании.

Минимальный целевой размер возврата стоимости акционерам составляет 70 млрд руб. за календарный год. По новым положениям, компания планирует выплачивать дивиденды не реже трех раз в год, первый транш перечислят в январе 2027 года. МТС рассчитывает совершить выплаты по итогам девяти месяцев 2026 года, за весь 2026 год, первый квартал 2027-го, а также первое полугодие 2027-го. Аналогичные транши запланированы на 2028 год.

Прежняя дивидендная политика была утверждена в 2024 году на два года. По ней целевой показатель дивидендной доходности составлял минимум 35 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат дивидендов МТС по итогам 2025 финансового года составил 69,9 млрд руб, их доходность составляла 15,2%. Buyback в последний раз компания проводила в 2021 году на 15 млрд руб.