МТС начала тестировать передачу сигнала с БПЛА

МТС (MOEX: MTSS) объявила о начале тестов по предоставлению телекоммуникационных услуг с различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В компании заявили, что будут запускать проекты на удаленных и малонаселенных территориях, где отсутствует мобильная связь.

В качестве первого теста компания 31 марта запустила в Вольске Саратовской области аэростат с базовой станцией. Подвешенный внизу аэростата радиомодуль с широконаправленной антенной обеспечил радиопокрытие в стандарте LTE 2100 МГц в радиусе 10 км со скоростью 30 Мбит/сек. Блок управления базовой станцией располагался на земле и соединялся с радиомодулем оптическим кабелем. Стоимость проекта в компании отказались раскрыть.

Такая технология может применяться при проведении массовых мероприятий, при развертывания сети связи во время ЧС, поисково-спасательных операций, мониторинга лесных пожаров, а также для частных сетей связи, рассказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего во время церемонии запуска аэростата.

«Операторы стремятся к 100% покрытию, но если мы посмотрим на нашу большую страну, то, конечно же, уровень покрытия ниже, и если мы говорим про сеть 2G, то это не более 20% по стране. Если мы говорим про LTE, то это порядка 7%. Такие решения могут расширить покрытие»,— заявил Андрей Рего.

Алексей Жабин, Вольск