Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
МТС может выплатить дивиденды в размере 7 рублей за акцию по итогам 9 месяцев
Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 7 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Дивдоходность составляет 3,9%.
Финальное решение по вопросу дивидендов примут на собрании акционеров 29 декабря. Купить акции под выплату можно до 7 января. Согласно новой дивидендной политике МТС, компания стремится осуществлять три выплаты ежегодно в 2027-2028 годах.
В прошлый раз МТС выплачивала дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 руб. на акцию. Суммарно на эти цели компания направила 69,9 млрд руб.