Выручка МТС за январь-сентябрь увеличилась на 10,7% — до 647,2 млрд руб. Этому способствовали «двузначные темпы роста доходов от телеком-услуг, рекламы и розничного бизнеса», пояснили в компании. По словам гендиректора, председателя правления МТС Инессы Галактионовой, выручка за девять месяцев обновила исторический максимум. Аналогичный показатель за третий квартал вырос на 8,7% — до 232,5 млрд руб.