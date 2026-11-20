Чистая прибыль МТС по МСФО выросла более чем в шесть раз за девять месяцев
Чистая прибыль МТС по МСФО составила 85,2 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль МТС по МСФО составила 85,2 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это в 6,2 раза больше аналогичного показателя годом ранее. Рост чистой прибыли связан с устойчивой положительной динамикой OIBDA (операционная прибыль.—"Ъ"), снижением финансовых расходов и продажей доли в дочерней компании. Показатель за третий квартал достиг 11,2 млрд руб. (+87,6%), указано в отчетности.
Выручка МТС за январь-сентябрь увеличилась на 10,7% — до 647,2 млрд руб. Этому способствовали «двузначные темпы роста доходов от телеком-услуг, рекламы и розничного бизнеса», пояснили в компании. По словам гендиректора, председателя правления МТС Инессы Галактионовой, выручка за девять месяцев обновила исторический максимум. Аналогичный показатель за третий квартал вырос на 8,7% — до 232,5 млрд руб.
OIBDA компании с начала года увеличилась на 14,5% — до 238 млрд руб., в том числе из-за сдерживания расходов, следует из пресс-релиза. За третий квартал OIBDA выросла на 9,6% — до 78,7 млрд руб. Чистый долг МТС на 30 сентября составил 495,3 млрд руб.