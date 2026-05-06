Операторы снова предупредили москвичей о возможных отключениях интернета

«Билайн», «МегаФон» и Т2 снова предупредили абонентов в Москве о возможных отключениях мобильного интернета в ближайшие дни. Операторы объяснили это «обеспечением мер безопасности» в преддверии 9 мая.

Также возможны сбои при отправке SMS, следует из сообщений. Клиентам рекомендовали использовать Wi-Fi и функцию VoLTE для звонков. В T2 подчеркнули, что перебои не связаны с работоспособностью сетей оператора.

Аналогичную рассылку операторы делали 4 мая. Тогда сообщения об ограничениях рассылали все операторы «Большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. Мобильный интернет в Москве отключали утром 5 мая. После 12:00 ограничения были сняты. Минцифры допускало повторные отключения. Такие же ограничения вводились перед Днем Победы и в прошлом году.