Ждите следующей серии

Единственный запуск 5G на новых частотах в России компанией МТС произошел в пилотных зонах на иностранном оборудовании. Это стало возможно благодаря старому решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое продолжает действовать. Оставшиеся операторы связи пока используют старые частоты, так как на рынке нет серийных отечественных базовых станций для 5G.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

МТС заявила 11 сентября, что единственным из операторов запустила 5G в новом диапазоне 4,9 ГГц в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. При этом в Минцифры “Ъ” объяснили, что у МТС есть разрешение только на создание пилотных зон в этом диапазоне без взимания платы с абонентов, которое действует до 1 августа 2027 года.

«Согласно решению ГКРЧ от 25 июля 2019 года, в рамках этого разрешения оператор может тестировать оборудование 5G и отрабатывать различные технические решения без взимания платы с абонентов»,— говорят в министерстве.

В МТС заявили, что их сеть в диапазоне 4,9 ГГц «работает в соответствии с действующим решением Госкомиссии по радиочастотам». На вопрос о том, на каком оборудовании развернута сеть, в компании не ответили. В последнем решении госкомиссии МТС получила полосу в 90 МГц в диапазоне 4,9–4,99 ГГц, тогда как «Вымпелком» — 4,81–4,9 ГГц.

11 сентября операторы связи объявили о запуске 5G в России — в отдельных локациях в более чем 20 населенных пунктах. Ранее “Ъ” писал, что операторам связи бесплатно выделили полосы по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц и разрешили использовать частоты, выделенные под LTE. При этом в выделенном диапазоне операторы должны строить сеть только на российском оборудовании, отечественном ПО и криптографии.

«МТС некорректно называет работу отдельных тестовых зон полноценным запуском 5G»,— считает собеседник “Ъ” на телеком-рынке. Он объясняет, что прежние разрешения предусматривали проведение пилотных испытаний в том числе и на иностранном оборудовании без оказания коммерческих услуг. Новым решением ГКРЧ диапазон распределяется между операторами для развертывания сетей только на отечественном оборудовании, тогда как, по информации источника, в этих зонах МТС использует зарубежное оборудование. «Продолжение вещания в тестовых зонах на прежних условиях может создавать помехи другим участникам рынка»,— уверен собеседник “Ъ”.

Сейчас на рынке нет российских базовых станций (БС) 5G, доступных для коммерческой эксплуатации сети: «Иртея» (50% у МТС) в интервью “Ъ” заявляет, что первые «сотни штук» рассчитывает поставить в начале 2027 года. В Yadro “Ъ” сообщили, что серийный выпуск БС 5G также запланирован на 2027 год.

Остальные операторы говорят, что пока развивают сеть на действующих частотах.

В «МегаФоне» отмечают, что запустили сеть 5G в выделенных частотах LTE: «31 августа ГКРЧ определила четкие нормативные требования для запуска сетей 5G в диапазоне 4,6–4,99 ГГц — он возможен только на сертифицированном российском телеком-оборудовании».

«В отсутствие золотого диапазона будем развивать сеть в первую очередь на действующих частотах — благодаря технейтральности достигается большее проникновение смартфонов с поддержкой 5G»,— говорят в «Т2 Мобайл». Там будут готовы развернуть сеть в 4,63–4,99 ГГц «в обозначенные регулятором сроки». В «Вымпелкоме» будут запускать 5G в диапазоне, выделенном регулятором, «в соответствии с требованиями, установленными решением ГКРЧ».

«Заявление МТС о запуске в 4,9 ГГц — это прежде всего маркетинговая стратегия, позволяющая оператору закрепить за собой статус первопроходца»,— уверена старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. «Краткосрочно выигрывает тот, кто шире покрыл города на старте,— здесь на текущий момент сильнее выглядит "МегаФон"».

«В ближайшее время операторы будут использовать такие запуски прежде всего как способ продемонстрировать технологическую готовность: открывать новые тестовые зоны, показывать скорости и рассказывать о практических сценариях 5G. Реальная конкуренция начнется тогда, когда появится возможность разворачивать полноценные коммерческие сети в значимом масштабе»,— говорит основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко.

Алексей Жабин