МТС проведет связь в 370 малых населенных пунктах по соглашению с ФАС

Оператор МТС построит сеть связи в 370 населенных пунктах с числом жителей не менее 1 тыс. человек на основании мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Список таких локаций утвердили ФАС и Минцифры. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Прежде ФАС установила, что телеком-оператор нарушил закон о защите конкуренции, и потребовала устранить нарушения. Компания не согласилась с решением и оспорила его в суде, где стороны заключили соглашение. ПАО «МТС» построит инфраструктуру для сотовой связи и интернета на собственные средства в поселениях 53 регионов России. В их числе — республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Пермский и Хабаровский края и другие.