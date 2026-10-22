МТС привлекла 30 млрд руб. через флоатер с офертой через два года

При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 180 б.п.. В ходе торгов он дважды снижался, установившись в финале на отметке 145 б.п. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред.