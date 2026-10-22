МТС привлекла 30 млрд руб. через флоатер с офертой через два года
ПАО «МТС» зафиксировало объем размещения 12-летних облигаций серии 003Р-42 с офертой через 2,25 года на уровне 30 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер объемом не менее 10 млрд руб. прошел 22 октября.
При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 180 б.п.. В ходе торгов он дважды снижался, установившись в финале на отметке 145 б.п. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред.
Организаторами выступают БК «Регион» и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 27 октября.