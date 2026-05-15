Оферта в пользу материнской компании

Объявленная оферта по выкупу привилегированных акций МГТС привела к стремительному росту не только этих ценных бумаг, но и обыкновенных акций. Капитализация компании выросла больше чем на 20% и превысила 100 млрд руб. Немногочисленные инвесторы сыграли на повышение, ожидая в будущем оферты и по обыкновенным акциям. Однако компания этого не обещает. При этом одним из бенефициаров выкупа становится мажоритарный акционер — компания МТС (MOEX: MTSS), которой принадлежит почти 70% префов.

15 мая на торгах Московской биржи привилегированные акции МГТС взлетели в цене более чем на 22%, до 942 руб. Таким образом инвесторы отреагировали на решение совета директоров телекоммуникационной компании о выкупе 9,5 млн привилегированных акций (из общего числа 15,5 млн шт.). Цена выкупа составит 1501 руб., почти в два раза выше значения закрытия по итогам предыдущего дня (772 руб.). При этом рост котировок был ограничен правилами торговой площадки, и до конца дня на бирже в отношении этих бумаг проводились дискретные аукционы.

Как пояснили “Ъ” в МГТС, менеджмент «стремится справедливо распределить акционерную стоимость среди владельцев ценных бумаг».

При этом цена оферты была «определена независимым оценщиком» и «обеспечит акционерам возможность продать ценные бумаги на привлекательных и прозрачных условиях». Одним из таких акционеров является компания МТС, которой напрямую и косвенно (через дочернюю компанию «Бастион») принадлежит 95,02% голосующих акций МГТС. Причем в их число входят как обыкновенные, так и привилегированные акции (после того как компания не выплатила по ним дивиденды из полученной чистой прибыли).

Согласно уставу, на выплаты дивидендов по префам МГТС должна направлять не менее 10% чистой прибыли, а в случае ее отсутствия может выплачивать их из ранее сформированных специальных фондов. Однако, несмотря на регулярно получаемую прибыль, компания с 2020 года не выплачивала дивиденды. По итогам 2025 года совет директоров МГТС также рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды. По оценке начальника отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслава Бердникова, доля МТС в привилегированных акциях МГТС составляет 69,7% (около 10 млн акций).

Согласно отчетности по МСФО, выручка компании в 2025 году составила 48,55 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 8%. Чистая прибыль выросла на 17%, до 28,7 млрд руб. Согласно отчетности по РСБУ, компания также получила прибыль в 2025 году в размере 28,4 млрд руб. и была прибыльной последние годы.

При этом высокая стоимость оферты оживила и владельцев обыкновенных акций. Их стоимость взлетела выше 1350 руб., превысив на 21% закрытие предыдущего дня. В результате капитализация компании достигла 108 млрд руб. Как отмечает Вячеслав Бердников, акционеры покупают бумаги из-за «спекулятивных ожиданий относительно возможной последующей оферты по обыкновенным акциям или даже их возможного делистинга». При этом, как указывает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, даже если выкупленные акции будут погашены, это не будет считаться их «приобретением» по ст. 84.2 закона «Об акционерных обществах», а значит, «обязанность выставить оферту миноритариям при таком росте доли не возникает». «МГТС может использовать схему с погашением казначейских акций, именно чтобы избежать обязательной оферты»,— считает господин Гейтс.

В МТС не ответили на вопрос “Ъ”, однако в МГТС заявили, что «компания не принимала решения о делистинге акций».

При этом, как указывает господин Бердников, в случае если компания «не будет форсировать консолидацию», у инвесторов, купивших акции в ожидании оферты, существует риск «заморозить» активы в крайне неликвидном активе. По оценке старшего аналитика телекоммуникационного сектора «Эйлера» Владимира Беспалова, рост стоимости привилегированных акций продолжится, их цена будет стремиться к 1400–1500 руб. Однако, как отмечает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин, ждать быстрого роста стоимости ценных бумаг не стоит, так как исполнение оферты запланировано лишь на конец сентября. «Несмотря на высокую премию к текущей цене, до момента исполнения сделки у инвестора есть возможность вложить деньги в альтернативные безрисковые инструменты, однако стоит помнить, что по мере приближения даты окончания приема заявок дисконт будет сужаться»,— указывает эксперт.

Андрей Ковалев