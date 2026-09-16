МТС планирует выплатить «чистые дивиденды» без buyback в январе 2027 года
Катунин: первые дивиденды МТС в 2027 году пройдут без buyback
В январе 2027 года МТС выплатит «чистые дивиденды» без привлечения обратного выкупа акций (buyback). Об этом заявил финансовый директор компании Алексей Катунин, комментируя обновленную дивидендную политику.
«Наше текущее представление такое, что вот это первое событие байбек не будет вовлекать. То есть мы выплатим чистыми дивидендами без байбека»,— сообщил господин Катунин на Дне инвестора (цитата по РБК). Следующая выплата дивидендов в июле 2027 года уже не обойдется без buyback, сказал финдиректор МТС.
Принцип выплат Алексей Катунин описал так: решение об объеме и порядке buyback и дивидендов будут публиковать одновременно. «Мы говорим, что у нас OIBDA 20%. Мы решили выделить на возврат акционерам сумму вот такую-то. И она так-то распределена между дивидендами и байбеком. Дальше объявляется дивидендная осечка. И сразу после этой дивидендной осечки мы начинаем интервенцию»,— уточнил он.
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2027-2028 годы, по которой компания будет возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA (операционная прибыль до вычета средств на амортизацию). Новые положения предусматривают возврат капитала акционерам через дивиденды и buyback. На сами дивиденды МТС направит 70% от совокупного возврата стоимости акционерам, что составляет до 14% OIBDA за отчетный период. Остальные 30% компания направит на buyback.
Новая конструкция МТС переводит расчет возврата капитала с прежнего ориентира на минимальную выплату за одну акцию к привязке общей суммы к операционному результату компании. Прежняя политика, утвержденная в 2024 году, устанавливала целевой уровень не менее 35 руб. на акцию; по итогам 2025 финансового года дивиденды составили 69,9 млрд руб.
Для акционера дивиденды и buyback дают разные результаты. Дивиденд поступает на счет в заранее известном размере и срок, а при выкупе компания приобретает акции: такие бумаги не голосуют и не участвуют в последующем распределении дивидендов, а их погашение поддерживает цену оставшихся в обращении бумаг. Кроме того, при buyback с акционера не удерживается налог, тогда как дивиденды выплачиваются уже за вычетом удержанного налога.
Компромисс в том, что налоговое преимущество buyback сочетается с меньшей предсказуемостью результата: заранее известны расходы компании на выкуп, но не то, насколько он повлияет на биржевую цену. Поэтому сочетание двух инструментов позволяет одновременно обеспечить прямую выплату и направить часть капитала на изменение количества акций в обращении, но итоговая выгода от второй части зависит от реакции рынка.