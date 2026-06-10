Звонок по вашему показу

С начала года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост количества жалоб на недобросовестные действия операторов связи. В службе рекомендовали изменить «спорные практики», которые операторы применяют против конкурентов. Например, операторы сократили максимальную продолжительность вызова на номера «Вымпелкома» с 30 до 20 минут, а также время дозвона с 20 до 13–15 секунд. В компаниях уверяют, что действуют в рамках законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По результатам заседания экспертного совета 10 июня ФАС выдала операторам связи рекомендации «по корректировке спорных практик в целях формирования добросовестной конкурентной среды», рассказали “Ъ” в службе.

«С начала года ведомство зафиксировало рост количества обращений на недобросовестные действия операторов связи»,— добавили в службе.

Что конкретно должны сделать компании, представитель службы не уточнил.

В ноябре “Ъ” писал, что «МегаФон», МТС и Т2 выступили против акций «Вымпелкома», так как, по мнению операторов, они нарушают сложившийся «взаимовыгодный баланс интересов» и направлены «на причинение убытков» другим операторам. «Вымпелком» тогда пообещал абонентам, что будет платить 50 коп. на счет мобильного телефона за каждую полную минуту разговора, если абонент отвечает на вызов другого мобильного оператора.

Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на свои сети (интерконнект). Чем больше вызовов других компаний завершается на сети оператора, тем больше он получает денег. Средняя ставка по интерконнекту на рынке составляет около 1 руб./мин. В 2010 году Tele2 (сейчас Т2) зафиксировала семикратный рост затрат на звонки своих абонентов на номера МТС после проведения акции «Бонус за входящие» и обратилась в суд с иском о взыскании убытков. Затем в 2011 году ФАС признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции после проведения аналогичной акции. В итоге МТС и Tele2 достигли мирового соглашения.

В «Вымпелкоме» говорят, что их акция нужна для привлечения новых клиентов и «повышения лояльности через предоставление бонусов». «Данная акция ни полностью, ни в какой-либо части не направлена на причинение убытков другим участникам рынка. Ее цель — внедрение экономически обоснованных, прозрачных и ориентированных на потребителя решений, повышающих потребительскую ценность связи и способствующих рациональному, осознанному выбору»,— говорят в «Вымпелкоме», добавляя, что «такая деятельность соответствует действующему законодательству».

При этом в компании считают, что уменьшение периода времени, в течение которого абонент может поднять трубку, и длительности звонка крайне негативно влияет на клиентский опыт.

Кроме того, на заседании экспертного совета представители «Вымпелкома» пожаловались на ответные действия конкурентов, рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с ходом совещания, и подтвердили еще два источника на телеком-рынке.

По данным собеседника “Ъ”, представители «Вымпелкома» на заседании заявили, что «МегаФон» сократил максимальную продолжительность соединений на номера «Вымпелкома» с 30 до 20 минут в Москве и до 25 минут в регионах, а МТС и Т2 сократили время дозвона на номера «Вымпелкома» с 20 до 13–15 секунд.

В Т2 “Ъ” пояснили, что сократили продолжительность вызова до 20 минут, но заверили, что не меняли длительность гудков.

«Длительность вызова и гудков не регламентирована законодательством. При этом операторы стремятся к паритету в отношении друг друга. Как правило, любые наши действия являются ответными на действия другого оператора»,— объясняют в «МегаФоне», добавляя, что из-за действий «Вымпелкома» у них выросли издержки на пропуск трафика на их сеть.

Опрошенные “Ъ” операторы отказались раскрыть сумму убытков от действий конкурентов.

Акция нарушает баланс, сложившийся на рынке с 2011 года, говорит представитель Т2. «Игрок, нарушающий рыночное равновесие и установленные антимонопольными органами правила работы, прикрывающий коммерческие устремления заботой о клиенте, не должен рассчитывать на то, что его действия не повлекут ответных мер со стороны других участников. Это как минимум наивно и как максимум нерационально с точки зрения долгосрочной бизнес-логики. “Большая тройка” с нетерпением ждет решения ФАС по теме»,— заявляют в компании.

В МТС от комментариев отказались.

«Отсутствие решения ФАС по недобросовестной практике “Вымпелкома“ приводит к тому, что операторы начинают защищаться собственными средствами»,— считает источник “Ъ” на телеком-рынке. «Практика искусственного увеличения интерконнекта пагубна для рынка, так как влияет на ценообразование и конечную стоимость для абонентов всех операторов»,— говорит другой источник “Ъ” на рынке.

В целом агрессивная конкурентная борьба дает преимущества абонентам — операторы готовы предлагать услуги вплоть до безлимитов по очень низким ценам, говорит управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

«Сейчас “Вымпелком“ использует целую палитру сервисов и акций для привлечения абонентов, стараясь нарастить абонбазу, привлечь внимание пользователей и повысить лояльность абонентов. Операторы всегда публично или непублично отвечают на действия конкурентов, придумывая контрмеры, особенно на любые серьезные инициативы конкурентов, так как всем операторам нужно сократить отток абонентов»,— объясняет гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Алексей Жабин