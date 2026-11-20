Продажи билетов на культурные события в 3 квартале выросли до 10 млрд руб.
Общий объем продаж билетов вырос на 8% в третьем квартале, до 10 млрд руб., сообщил «Ъ» представитель МТС Live (объединяет билетную витрину Ticketland, сервис Ticketscloud и сеть концертно-развлекательных площадок МТС Live Холл). Продажи на Ticketland за отчетный период выросли на 37% год к году, а число организаторов мероприятий на Ticketscloud — на 13%.
Ticketland в августе отменил сервисный сбор при покупке билетов на культурные события. По итогам квартала это привело к росту средней транзакции на платформе на 11%, до 6,8 тыс. руб., уточнил представитель компании. «После отмены сервисного сбора билеты на Ticketland стали дешевле в среднем на 10%. Также нам удалось привлечь новую аудиторию и мотивировать на покупку тех, кто раньше отказывался от нее из-за комиссии»,— отметил гендиректор МТС Live Дмитрий Зорихин.
Средняя стоимость билета на культурное мероприятие в третьем квартале по стране выросла на 13%, до 2,7 тыс. руб., говорит представитель МТС Live. В Москве билет можно купить в среднем за 3,1 тыс. руб., в регионах — за 2,4 тыс. руб. «Спектакли подорожали неравномерно: к старту сезона билеты на новые постановки в крупных театрах подорожали на 20%, а уже идущие в репертуаре спектакли выросли в цене на 11%»,— уточнили в компании. Рост цен на билеты в региональных и небольших театрах составил 6%. В среднем по категории рост составил 20%, и средний билет по стране теперь стоит почти 3 тыс. руб.