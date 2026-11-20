Средняя стоимость билета на культурное мероприятие в третьем квартале по стране выросла на 13%, до 2,7 тыс. руб., говорит представитель МТС Live. В Москве билет можно купить в среднем за 3,1 тыс. руб., в регионах — за 2,4 тыс. руб. «Спектакли подорожали неравномерно: к старту сезона билеты на новые постановки в крупных театрах подорожали на 20%, а уже идущие в репертуаре спектакли выросли в цене на 11%»,— уточнили в компании. Рост цен на билеты в региональных и небольших театрах составил 6%. В среднем по категории рост составил 20%, и средний билет по стране теперь стоит почти 3 тыс. руб.