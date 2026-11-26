МТС-банк заработал 59% операционных доходов вне розничного кредитования
Около 59% операционного дохода МТС-банка были заработаны вне розничного кредитования. 64% активов банка не связаны с розничными кредитами. Об этом «Ъ» рассказал председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов.
По словам господина Иссопова, за девять месяцев 2026 года чистая прибыль компании выросла на 28% год к году, до 12,1 млрд руб. Рентабельность собственного капитала достигла 14,9% против 12,9% годом ранее. «Наши ключевые ориентиры — рост капитализации и целевой возврат на капитал в диапазоне 20–25% в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— отметил Эдуард Иссопов.
По словам главы МТС-банка, для достижения цели организация планирует работать по четырем направлениям: рост комиссионного дохода, удешевление фондирования, доходность с учетом взвешенной риск-политики, развитие корпоративно-инвестиционного бизнеса.