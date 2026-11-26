По словам господина Иссопова, за девять месяцев 2026 года чистая прибыль компании выросла на 28% год к году, до 12,1 млрд руб. Рентабельность собственного капитала достигла 14,9% против 12,9% годом ранее. «Наши ключевые ориентиры — рост капитализации и целевой возврат на капитал в диапазоне 20–25% в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— отметил Эдуард Иссопов.