МТС-банк продолжит расширять сеть международных переводов
МТС-банк продолжит расширять число стран, доступных клиентам для международных переводов. Об этом в интервью «Ъ» заявил председатель правления группы Эдуард Иссопов. На данный момент их количество достигает 160.
«Сейчас мы осуществляем переводы в 160 стран, предоставляем платежные решения по QR в популярных туристических направлениях: Вьетнам, ОАЭ, Таиланд, Турция. Недавно подключили Бразилию. Причем эти платежные решения доступны не только клиентам МТС-банка, но и клиентам с картами любых российских банков», — отметил господин Иссопов.
В 2023 году Евросоюз внес МТС-банк в санкционный список. По словам Эдуарда Иссопова, ограничения не повлияли на возможности развития бизнеса. «Это вопрос восприятия реальности. Если в 2022 году западные санкции воспринимались как стена, то сейчас это рельеф местности. Мы увидели окно дополнительных возможностей. Благодаря накопленному опыту мы умеем интегрироваться и быстро разворачивать финтех-технологии на витринах партнеров», — добавил председатель правления банка.