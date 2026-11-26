В 2023 году Евросоюз внес МТС-банк в санкционный список. По словам Эдуарда Иссопова, ограничения не повлияли на возможности развития бизнеса. «Это вопрос восприятия реальности. Если в 2022 году западные санкции воспринимались как стена, то сейчас это рельеф местности. Мы увидели окно дополнительных возможностей. Благодаря накопленному опыту мы умеем интегрироваться и быстро разворачивать финтех-технологии на витринах партнеров», — добавил председатель правления банка.