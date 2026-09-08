Непреодолимой силе не хватило доказательств

Санкционный режим сам по себе не может служить оправданием за срыв поставки, решил суд, рассматривавший спор МТС с ИТ-компанией «Систематика», которая не смогла в срок поставить из-за рубежа технику. Поставщик счел проверку сделки на санкционные риски форс-мажором. Однако суд апелляционной инстанции встал на сторону оператора связи, указав, что наступление обстоятельств непреодолимой силы в данном конкретном случае не доказано. «Систематика» планирует подать кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд 7 сентября рассмотрел жалобу МТС к «Систематике» (входит в Национальную компьютерную корпорацию, НКК) о взыскании неустойки за просрочку поставки оборудования. Причем оператор связи подал два однотипных иска за неисполнение заказов по рамочному договору поставки, оба разбирательства начались в августе 2025 года с разницей в две недели, но с разными результатами.

Мажор без форса Первый иск МТС касался заказа от июля 2024 года о закупке и поставке серверов китайского производителя Lenovo на сумму $10,29 млн. Сроки поставки по разным спецификациям истекали в ноябре 2024 года и в феврале 2025-го. За каждый день просрочки договор предусматривал неустойку в размере 0,3% от общей цены заказа. Поставщик обязательства не исполнил, на претензию МТС ответил отказом. Спор перешел в Арбитражный суд Москвы, который в августе текущего года поддержал оператора связи и взыскал с «Систематики» $3 млн неустойки. Поставщик подал апелляционную жалобу, она пока не рассмотрена. Из решения первой инстанции следует, что «Систематика» ссылалась на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). По словам поставщика, в целях минимизации рисков недопоставки оборудования он привлек сразу нескольких посредников из РФ, ОАЭ и Гонконга. Однако в суд же был представлен лишь один рамочный договор с российской компанией. Ответчик также заявил, что китайский производитель товара выявил в сделке санкционные риски и ввел процедуру комплаенса, приостановив отгрузку. Но для подтверждения «Систематика» показала письмо от декабря 2024 года, исходящее не от Lenovo, а от гуандунской компании «Байван», в котором не было никакой конкретики ни о введении комплаенса в связи с антироссийскими санкциями, ни о партии товара для МТС. Иные договоры и переписка велись на иностранном языке и не имели надлежаще заверенного перевода на русский. В итоге суд не счел убедительными доказательства форс-мажора. Были и другие любопытные обстоятельства. Уже после наступления просрочки по первой спецификации, 24 января 2025 года, «Систематика» направила МТС письмо о новом надежном поставщике из Китая и предложила поставить оборудование при условии продления срока еще на 10–12 недель и повышения цены почти на 30%, до $2,93 млн. Суд решил, что это предложение «Систематики» опровергает ее же довод о форс-мажоре, к тому же МТС смогла купить это оборудование у других поставщиков.

Санкция на повышение цены Второй иск МТС о взыскании неустойки за непоставку в срок техники того же производителя был рассмотрен на четыре месяца быстрее, но с противоположным результатом. В апреле Арбитражный суд Москвы полностью отклонил требования покупателя. Выводы суда неизвестны, так как рассмотрение проходило в закрытом режиме. Именно это отказное решение и было отменено в апелляции, где разбирательство уже было открыто для публики. В апелляционном суде «Систематика» снова ссылалась на форс-мажор из-за введенной Lenovo процедуры комплаенса. Ответчик заверял, что пытался исполнить обязательства всеми способами, заключая договоры с разными юрлицами, но поставка сорвалась из-за санкций. МТС же опять подтвердила покупку товара у других поставщиков, отметив, что «Систематика» и здесь предлагала поставить товар позднее с повышением цены на 30%. Апелляция взыскала неустойку, снизив сумму до $1 млн. Мотивированное постановление суда пока не опубликовано. В пресс-службе МТС “Ъ” сообщили, что содержание и обоснование требований оператора в обоих исках к «Систематике» одинаковы, решение судов первой инстанции по второму иску «вызвало у МТС крайнее удивление, поскольку оно идет вразрез с действующими правовыми нормами и не учитывает текущую практику». Там добавили, что «МТС положительно оценивает решение апелляционного суда, который разобрался в ситуации». Авансирования поставок со стороны МТС не было, поэтому заказчик не нес финансовых рисков, заявила “Ъ” руководитель отдела маркетинга НКК Алена Кривошеева. Она отметила, что на момент подписания заказов группа МТС уже была в SDN List, а указанное оборудование являлось подсанкционным, «в связи с чем стороны осознавали невозможность прямых поставок в РФ и избрали схему параллельного импорта с сокрытием конечного заказчика». С учетом сложностей логистики поставка осуществлялась с привлечением ряда посредников, уточнили в НКК. Там настаивают, что поставка была приостановлена именно из-за введения в КНР процедур санкционного контроля в отношении продукции Lenovo. С решением апелляции компания не согласна и планирует подать кассационную жалобу.

Трудности и доказательства Общее правило по подобным спорам гласит, что санкции автоматически форс-мажором не признаются, но единообразной практики по ним нет, говорит юрист практики спецпроектов Vegas Lex Анна Абалакова. По спору с МТС и «Систематикой» опрошенные “Ъ” юристы поддерживают позицию апелляции. Именно поставщик отвечает за действия привлеченных им производителей и посредников, как и за невозможность приобрести товар у выбранного контрагента, поясняет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. Кроме того, отмечает госпожа Абалакова, истец смог получить оборудование у других компаний, а ответчик подтвердил возможность поставки товара по более высокой цене — это означает, что обстоятельство, на которое ссылался поставщик, являлось преодолимым. Если поставщик документально докажет, что ограничительные меры объективно исключили поставку товара и непосредственно и неизбежно повлияли на срок исполнения, это могут отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, уточняет господин Гребельский. Если речь идет об иностранных компаниях, в документах от них с заверенным переводом на русский язык должны указываться все реквизиты юрлица и контактные данные, должности подписавших лиц и подтверждение их полномочий, добавляет старший юрист GSL Law & Consulting Андрей Суворов. Анна Абалакова называет рискованным для бизнеса подход, признающий внутренний комплаенс компании форс-мажором: «Это превращает ссылку на комплаенс в универсальное оправдание нарушения обязательства». «В конце концов, именно за умение справляться со сложными ситуациями и доставлять товары в срок покупатели и платят, а поставщики получают свою маржу»,— замечает Андрей Суворов.

Ян Назаренко, Анна Занина