МТС продала 49,9% в своей башенной компании
МТС (MOEX: MTSS) объявила о продаже 49,9% в Башенной инфраструктурной компании (БИК) закрытому паевому инвестиционному фонду «Инвестиции 18» (ЗПИФ) под управлением УК «Доверительная». По состоянию на 2025 год, по данным СПАРК, МТС была учредителем УК «Доверительная».
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Продажа позволит МТС не только значительно укрепить финансовую позицию за счет деконсолидации более чем 80 млрд руб. долга, но и привлечь денежные средства в размере 21,7 млрд руб.»,— заявили в компании. В МТС добавили, что у БИК есть долг в размере более 80 млрд руб., а в результате продажи доли в БИК доходы, обязательства и прочие финансовые показатели компании перестанут консолидироваться в отчетности группы МТС. «Сделкой также предусмотрен набор взаимных опционов участников, включая возможность выкупа МТС проданной доли в БИК при определенных обстоятельствах»,— сказали в компании. Условиями сделки предусмотрен совместный контроль МТС и ЗПИФ в отношении основной деятельности БИК, уточнили в МТС
Чистая прибыль МТС по МСФО по итогам 2025 года снизилась на 28%, до 35,3 млрд руб. Годовая выручка увеличилась на 14,7%, до 807,2 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 13,5%, до 279,7 млрд руб. Чистый долг МТС на 31 декабря 2025 года достиг 458,3 млрд руб.
По данным МТС, БИК принадлежит более 24,7 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС) в России, а по данным агентства TelecomDaily, БИК находится на третьем месте среди инфраструктурных (башенных) операторов России по количеству АМС. В 2025 году общее количество эксплуатируемых АМС выросло на 9% — с 114,4 тыс. до 125,2 тыс.
Сделка выглядит не как классическая продажа стратегического актива внешнему инвестору, а как элемент финансовой и корпоративной реструктуризации, говорит руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Владислав Карымов: «При этом такая структура сделки сохраняет для МТС стратегическую гибкость. Если БИК удастся увеличить эффективность использования инфраструктуры, нарастить денежные потоки и улучшить финансовые показатели, компания сможет рассчитывать на более высокую оценку актива. В дальнейшем это может расширить спектр возможных сценариев монетизации: от привлечения стратегического или финансового инвестора до публичного размещения компании при благоприятной рыночной конъюнктуре».
Источник “Ъ” на телеком-рынке говорит, что сделка «выглядит как техническая, чтобы деконсолидировать долг»: «МТС хочет сама строить опоры и контролировать этот бизнес». «Действительно, у компании достаточно большой долг и ее деконсолидация из периметра группы МТС существенно улучшит финансовое положение группы. При этом нужно понимать, что это очень понятный и стабильный бизнес, который продолжит быть на 100% связан с МТС в качестве основного арендатора башенной инфраструктуры. То есть МТС продолжит фактически так же обеспечивать погашение долга за счет арендных платежей в пользу БИК, при этом не будет иметь на балансе долговых обязательств»,— объясняет другой собеседник “Ъ” на телеком-рынке, добавляя при этом, что ЗПИФ связан с «одним из крупных банков».
Собеседник “Ъ” на финансовом рынке предполагает, что сделка могла быть связана с высокой долговой нагрузкой АФК «Система» (компании принадлежит 42,085% ПАО МТС). Консолидированный долг АФК на конец 2025 года составил 1,4 трлн руб.