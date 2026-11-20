Программу выкупа реализует «дочка» МТС — ООО «Бастион». Количество акций МТС, приобретаемых во время buyback у компаний АФК «Система», рассчитано в соответствии с совокупной долей их участия в уставном капитале МТС на дату утверждения программы. «Бастион» будет покупать акции МТС у компаний АФК «Система» по средневзвешенной цене за акцию — она рассчитана за соответствующий период выкупа акций с открытого рынка.