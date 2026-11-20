Совет директоров МТС утвердил обратный выкуп акций на 21,5 млрд рублей
Совет директоров МТС утвердил обратный выкуп акций (buyback) на 2027 год в размере не более 21,5 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. В МТС напомнили, что buyback — это часть утвержденной в сентябре дивидендной политики, по которой акционерам возвращают капитал в размере 20% от годовой OIBDA (операционной прибыли.—"Ъ") в 2027–2028 годах.
Программа buyback включает:
сделки по покупке акций МТС на открытом рынке на сумму до 12,5 млрд руб.;
сделки по прямым договорам на сумму до 9 млрд руб., которые направят на покупку акций МТС у основного акционера — АФК «Система» и его дочерних компаний.
Программу выкупа реализует «дочка» МТС — ООО «Бастион». Количество акций МТС, приобретаемых во время buyback у компаний АФК «Система», рассчитано в соответствии с совокупной долей их участия в уставном капитале МТС на дату утверждения программы. «Бастион» будет покупать акции МТС у компаний АФК «Система» по средневзвешенной цене за акцию — она рассчитана за соответствующий период выкупа акций с открытого рынка.
Кроме того, совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 7 руб. на акцию. Последний день для покупки бумаг под выплату — 7 января.