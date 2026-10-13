Данила Дюгуров возглавил MWS Cloud

Выручка MWS Cloud по итогам 2025 года выросла на 40% год к году, а OIBDA увеличилась на 103%, то есть более чем вдвое; абсолютное значение выручки направления компания не раскрывает. Доступность облачных сервисов составила 99,99%, при этом выручка от облачной инфраструктуры с GPU выросла в 1,6 раза, Cloud CDN — в 3,3 раза, облачных продуктов на базе 1С — в два раза. Во втором квартале 2026 года выручка MWS Cloud продолжила расти на 20% год к году на фоне общего роста выручки MWS до 15 млрд руб. и увеличения ее внешней выручки на 18%.