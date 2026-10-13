Данила Дюгуров возглавил MWS Cloud
13.10.2026, 09:30
MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, назначила Данилу Дюгурова генеральным директором. Ранее он занимал пост технического директора компании и руководил созданием облачной платформы MWS Cloud Platform.
Прежний глава MWS Cloud Евгений Колбин покидает компанию. Он возглавлял подразделение с февраля 2026 года, до этого в 2020–2026 годах был гендиректором Cloud.ru. В пресс-службе MWS Cloud сообщают, что господин Колбин уходит развивать собственный международный финтех-проект.
«Под руководством Евгения Колбина в MWS Cloud была выстроена коммерческая продуктовая функция, сформированы подходы к развитию ключевых направлений бизнеса и заложена прочная основа для дальнейшего роста компании. Мы благодарим Евгения за проделанную работу и желаем ему успеха в реализации этой инициативы», — отметил гендиректор MWS Павел Воронин.
Данила Дюгуров работает в ИТ почти 20 лет. С 2007 по 2023 год он занимался развитием инфраструктуры и облачных сервисов в «Яндексе», участвовал в запуске Yandex Cloud. В MWS он пришел в 2023 году, чтобы с нуля создать публичное облако МТС. В октябре 2025 года MWS Cloud Platform стала общедоступной.
Выручка MWS Cloud по итогам 2025 года выросла на 40% год к году, а OIBDA увеличилась на 103%, то есть более чем вдвое; абсолютное значение выручки направления компания не раскрывает. Доступность облачных сервисов составила 99,99%, при этом выручка от облачной инфраструктуры с GPU выросла в 1,6 раза, Cloud CDN — в 3,3 раза, облачных продуктов на базе 1С — в два раза. Во втором квартале 2026 года выручка MWS Cloud продолжила расти на 20% год к году на фоне общего роста выручки MWS до 15 млрд руб. и увеличения ее внешней выручки на 18%.