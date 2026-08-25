Чистая прибыль МТС выросла в 24 раза во втором квартале

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2025 году чистая прибыль МТС по МСФО снизилась на 28%, до 35,3 млрд руб., при этом годовая выручка увеличилась на 14,7%, достигнув 807,2 млрд руб., а показатель OIBDA вырос на 13,5% до 279,7 млрд руб. В том же году МТС-банк, дочерняя организация МТС, увеличил чистую прибыль по МСФО на 17%, до 14,4 млрд руб.

В третьем квартале 2025 года чистая прибыль ПАО «МТС» по МСФО увеличилась в шесть раз, достигнув 6 млрд руб., после сокращения на 61,1% до 2,8 млрд руб. в предыдущем квартале. В тот же период выручка компании выросла на 18,5% в годовом выражении до 213,8 млрд руб., а показатель OIBDA группы составил 71,8 млрд руб., что на 16,8% больше прошлогоднего. Сокращение чистой прибыли в первом полугодии 2025 года затронуло и других операторов: у «МегаФона» она сократилась на 36,17% до 17,1 млрд руб., у «Ростелекома» — на 50,7% до 12,8 млрд руб., а у МТС — на 83,5% до 7,6 млрд руб.

За девять месяцев 2025 года выручка группы МТС выросла на 14,1%, до 584,7 млрд руб., однако скорректированная чистая прибыль за этот период сократилась на 50,9% до 13,7 млрд руб. Падение чистой прибыли вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин связывал с давлением процентной ставки и ростом процентных платежей, а также повышением ставок налога на прибыль. В том же году МТС-банк заработал 9,47 млрд руб. чистой прибыли за девять месяцев, что на 20% меньше показателей предыдущего года.