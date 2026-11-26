Компания уже предлагает клиентам сотовой связи страхование к кредитным картам и кредитам наличными, а также меры защиты от мошенников. Приоритетом банковской группы станет развитие линейки страховых продуктов, уточнил господин Иссопов. За девять месяцев страховое направление привлекло более 645 тыс. новых клиентов, добавил он.