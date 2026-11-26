МТС-банк определил стратегию развития на три года
В течение трех лет МТС-банк планирует нарастить капитализацию компании и целевой возврат на капитал до 20–25%. Об этом в интервью «Ъ» заявил председатель правления банка Эдуард Иссопов.
«За счет чего мы достигнем этих показателей? У нас есть четыре основных направления: рост комиссионного дохода, удешевление фондирования, доходность с учетом взвешенной риск-политики и развитие корпоративно-инвестиционного бизнеса», — рассказал господин Иссопов.
Компания уже предлагает клиентам сотовой связи страхование к кредитным картам и кредитам наличными, а также меры защиты от мошенников. Приоритетом банковской группы станет развитие линейки страховых продуктов, уточнил господин Иссопов. За девять месяцев страховое направление привлекло более 645 тыс. новых клиентов, добавил он.