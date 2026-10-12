Операторы связи уведомили банки о блокировках вызовов без маркировки

В МТС подтвердили готовность к блокировкам звонков с 15 октября. «Банки не исполняют закон о маркировке, который был разработан для защиты граждан от спама и мошенников. Тем самым они демонстрируют не только пренебрежение нормами права, но и неуважение к действиям государства, пытающегося защитить своих граждан, к самим гражданам, которым закон обеспечивает гарантии прозрачных коммуникаций, и к другим участникам рынка, которые добросовестно исполняют закон», — считают в МТС. В Компании добавляют, что количество спама с момента введения маркировки сократилось на 30 %: «Стало значительно меньше «холодных» звонков. При этом уровень успешного дозванивания до абонента заметно увеличился».