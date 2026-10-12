Операторы связи уведомили банки о блокировках вызовов без маркировки
12.10.2026, 09:28
Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября 2026 года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков, рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердил еще один собеседник на рынке.
Ранее “Ъ” писал, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк), так как они не заключили договоры на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. Мера призвана защитить граждан от мошенников. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.
Ежемесячно на сети большой четверки крупные банки обрушивают более полумиллиарда немаркированных звонков, отказываясь предоставить клиентам корректную информацию о вызове, говорят в «Т2 Мобайл»: «Стоимость маркировки для многомиллиардной выручки банков находится на уровне статистической погрешности. Это косвенно указывает на то, что крупные спамеры хотят любой ценой приземлить свои кредитные продукты на клиентов, зная, что маркировка является эффективным фильтром от спама».
В МТС подтвердили готовность к блокировкам звонков с 15 октября. «Банки не исполняют закон о маркировке, который был разработан для защиты граждан от спама и мошенников. Тем самым они демонстрируют не только пренебрежение нормами права, но и неуважение к действиям государства, пытающегося защитить своих граждан, к самим гражданам, которым закон обеспечивает гарантии прозрачных коммуникаций, и к другим участникам рынка, которые добросовестно исполняют закон», — считают в МТС. В Компании добавляют, что количество спама с момента введения маркировки сократилось на 30 %: «Стало значительно меньше «холодных» звонков. При этом уровень успешного дозванивания до абонента заметно увеличился».
«Для добросовестных организаций маркировка, напротив, повышает доверие: клиент понимает, что звонок легитимный, и воспринимает коммуникацию спокойнее, — считают в «Вымпелкоме». — Благодаря ей клиент ещё до ответа на вызов видит, кто ему звонит и с какой целью: например, уведомление от банка, предложение, напоминание о платеже».