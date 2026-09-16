Дивидендный звоночек

Инвесторы негативно отреагировали на смену дивидендной политики МТС, привязавшей выплаты к операционному доходу до вычета амортизации (OIBDA). Акции потеряли в цене больше 7%, откатившись к значениям начала сентября. С учетом того, что часть средств компания будет направлять на выкуп бумаг, для обеспечения выплат дивидендов на уровне предшествующих лет OIBDA, по оценке экспертов, должна удвоиться и достигнуть 500 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В первый час основной торговой сессии 16 сентября стоимость акций МТС на Московской бирже упала больше чем на 7%, до 185,5 руб. Попытка отыграть падение закончилась безрезультатно, и к концу основной сессии котировки остановились вблизи 185 руб. В результате акции одного из крупнейших российских сотовых операторов оказались аутсайдером среди ликвидных ценных бумаг (с объемом торгов свыше 1 млрд руб.).

Столь негативную реакцию у инвесторов вызвало решение МТС в 2027–2028 годах привязать объем выплачиваемых дивидендов к показателю OIBDA (операционный доход до вычета амортизации). Дивидендная политика компании за 2024–2026 годы предусматривала, что выплаты производятся раз в год и должны составлять не менее 35 руб. на акцию. При этом за 2025 год компания выплатила 69,9 млрд руб. В новой версии дивидендной политики выплаты составят 20% от годовой OIBDA, причем их будут проводить три раза в год.

Как правило, компании привязывают объем дивидендных выплат к чистой прибыли по РСБУ или МСФО. В некоторых компаниях, преимущественно металлургической отрасли, выплаты привязаны к свободному денежному потоку.

Нередко они завязаны и на долговую нагрузку эмитента. «Примеры можно найти в технологическом и IT-секторах»,— указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. К примеру, выплата дивидендов группы «Вуш» зависит от соотношения чистого долга и EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации), тогда как ГК «Астра» может выплачивать дивиденды, только если соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за 12 месяцев за вычетом капитальных затрат не превышает 1.

У «Диасофта» дивиденды привязаны к показателю EBITDAC (не учитываются также капитализированные расходы). Как считает инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский, привязка дивидендов к OIBDA может быть связана с высокой инвестиционной нагрузкой компании. «Если бы выплаты рассчитывались иначе, крупные инвестиции сокращали объем доступных для дивидендов средств, а OIBDA может служить более стабильным ориентиром для определения выплат»,— поясняет он.

Инесса Галактионова, гендиректор компании МТС, 22 мая: Чистая прибыль МТС восстанавливается по мере преодоления периода жесткой денежно-кредитной политики.

Согласно новой дивидендной политике, минимальный целевой размер возврата стоимости акционерам будет составлять 70 млрд руб. в год. Как указывает инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Дарья Федорова, это соответствует целевому возврату средств на акцию в 35 руб. Однако по новому плану на выплаты акционерам пойдет только 70% этих средств, остальные будут направлены на программу обратного выкупа. «Таким образом инвесторы будут получать лишь 24,5 руб. на акцию»,— указывает член Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Лилия Жандармова.

Для того чтобы дивиденды вернулись к 35 руб., OIBDA должна вырасти примерно до 500 млрд руб., почти в два раза относительно показателей 2025 года (280 млрд руб.), оценивают в «БКС Мир инвестиций». Между тем, по оценке аналитика компании «Эйлер» Владимира Беспалова, в 2026 году OIBDA МТС составит 302 млрд руб., в 2027 году — 328 млрд руб.

В МТС заявили “Ъ”, что в ближайшие годы компания «ожидает сохранения двузначных темпов роста OIBDA и выручки, которая к 2028 году достигнет 1 трлн руб.». Однако об оценке уровня OIBDA в компании не уточнили.

Дополнительное беспокойство у инвесторов вызывает и заявление вице-президента МТС по финансам Алексея Катунина о том, что компания «не будет сразу гасить» выкупленные акции. «Если выкупленные акции останутся в статусе квазиказначейских на балансе дочерней компании МТС, дивиденд на акцию не будет расти за счет снижения общего количества акций»,— поясняет Дарья Федорова. Впрочем, выкуп акций позволяет поддерживать котировки компании, так как «снижает давление со стороны продавцов», указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Причем более частые выплаты формируют для инвесторов более сбалансированный денежный поток, а дивидендный гэп значительно сокращается.

Андрей Ковалев