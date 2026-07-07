Купившая «дочку» МТС в Армении компания приобрела актив «Ростелекома»

Кипрская Fedilco Group Limited (бренд «Вива Армения») купила у «Ростелекома» (MOEX: RTKM) 100% акций дочернего армянского телеком-оператора GNC-Alfa (в Армении работает как OVIO). Сумма сделки неизвестна, передает «Интерфакс».

В июле 2025 года Комиссия по регулированию общественных услуг Армении согласовала продажу GNC-Alfa новому владельцу ЗАО «МТС (MOEX: MTSS) Армения» — Fedilco Group Limited. Сделка поможет в формировании «полноценной конвергентной платформы, объединяющей мобильную связь, фиксированный интернет, телевидение, телекоммуникационную транспортную инфраструктуру и цифровые сервисы в единую экосистему», уточнили в компании.

По данным «Интерфакса», бенефициарами Fedilco Group Limited являются Чже Джанг и Константин Соколов. В январе 2024 года МТС закрыла сделку по продаже 100% акций «МТС Армения» кипрской Fedilco Group Limited. Вместе с «МТС Армения» была продана «МобиДрам» (100% у «МТС Армения»), предоставляющая финансовые услуги в стране. Новый владелец «МТС Армения» отдал республике 20% акций оператора.