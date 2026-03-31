МТС не получал информацию о возможной плате за использование VPN

Пресс-служба мобильного оператора МТС сообщила, что компания не получала официальной информации о возможном введении платы за использование VPN-сервисов.

«Мы не располагаем информацией о планах ввести плату за использование VPN»,— сообщили ТАСС в МТС. В компании добавили, что оператор не вводил подобных ограничений.

Forbes со ссылкой на источники писал, что 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По словам другого собеседника издания, такая мера должна заработать до 1 мая. Позднее сам господин Шадаев заявил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN, но продолжит выполнять поручение по снижению объемов применения таких сервисов.

