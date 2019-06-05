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10 июня, понедельник
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Новости
21:31
Генпрокуратура потребовала дело журналиста Голунова для проверки
21:28
Вертолет упал на крышу здания в центре Нью-Йорка
20:50
Москалькова предложила пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков
22:27
На изъятых у журналиста Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек
11:59
Raytheon объединилась с United Technologies
07/06
Facebook прекратит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei
07/06
Минкомсвязь предложила снизить стоимость частот 5G
06/06
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
06/06
Google совершила крупнейшую за пять лет сделку
06/06
В Китае выданы первые коммерческие лицензии 5G
05/06
В работе Qiwi произошел сбой
05/06
В работе Mail.ru произошел сбой
05/06
«МегаФон», Nokia и «Ростелеком» впервые провели международный видеозвонок через 5G
05/06
Apple просит разработчиков поместить его кнопку Sign In над кнопками Google и Facebook
05/06
Пилотные тесты 5G хотят завершить до конца года
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Рынок
«Опережение и есть монополия»
Есть ли у России шанс стать лидером в сфере искусственного интеллекта
3
На ПМЭФ обратились к искусственному интеллекту
Участники форума обсудили борьбу за лидерство в технологиях
ВЭБ зашел под другим именем
VEB Ventures готовит первую инвестицию
6
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования
1
Высоким технологиям понизят ставки
Проектам «Цифровой экономики» утвердят льготные кредиты
7
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro
И отказалась от iTunes
РФПИ соберет серверы
Фонд заинтересовался рынком хранения данных
Apple оставляет iTunes в прошлом
Какие приложения придут на смену сервису
2
eSIM откроется России
Данные виртуальных сим-карт предлагают хранить на территории страны
«Национальную сим-карту» дополнят «Автоматикой»
«Ростех» займется проектом по переводу сотовых абонентов на отечественную криптографию
2
Госкомпании освоят госцифру
Высокие технологии расписали по проверенным игрокам
3
Мессенджеры не хотят погоны в переписках
IT-индустрия выступила против планов спецслужб по подключению к чатам пользователей-«призраков»
Высокие технологии распределят между бизнесом
Правительство выберет компании-лидеры в нескольких сферах
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Кто из звезд посетил церемонию открытия
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Кадры с акций в Москве и Санкт-Петербурге
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Премия «МУЗ-ТВ 2019»
Гости красной дорожки и яркие моменты мероприятия
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Как отдыхают известные россияне
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«Великие открытия» Игоря Сечина
Глава «Роснефти» на ПМЭФ — о зловредных США и рабстве «Русала»
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Вручения премий, приемы и другие события
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ПМЭФ-2019
Гости и организаторы Петербургского экономического форума
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Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
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Как увеличить спрос на российские ИТ-решения на глобальном рынке?
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия