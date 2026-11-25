Суд поддержал решение ФАС о признании рекламы лотереи букмекеров незаконной
Московское УФАС России отстояло в суде позицию о незаконности рекламы азартных игр под видом лотереи, рассказали «Ъ» в службе. Арбитражный суд Москвы 24 ноября подтвердил решение Московского УФАС России о признании неправомерной рекламы букмекерских контор Pari, Winline, Fonbet, «Лига Ставок» и BetBoom.
Ранее «Ъ» писал, что четыре перечисленные букмекерские конторы оспаривали решение Московского УФАС о нарушении ими закона «О рекламе» из-за размещения кампаний в «Яндексе» (см. «Ъ» от 26 октября). Московское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении Pari и «Яндекса». Рекламная кампания, в которой служба увидела нарушения, предлагала пользователям зарегистрироваться и участвовать в розыгрыше и распространялась через систему «Яндекс Директ». Нарушения были установлены службой и в отношении других букмекерских контор.
«Распространяемая на общедоступных интернет-площадках реклама лотерей фактически была направлена на продвижение букмекерской деятельности и создавала у потребителей впечатление гарантированного выигрыша»,— заявили в московском УФАС. Использование известных букмекерских брендов без четкого разграничения объектов рекламирования привело к тому, что под видом лотерей фактически размещалась реклама букмекерской деятельности, недопустимая на подобных ресурсах, отметил заместитель руководителя Московского УФАС России Филипп Кадымов.
Закон «О рекламе» разрешает продвигаться букмекерам только в определенных местах, например в спортивных СМИ, на сайтах федераций и лиг, в спортивных трансляциях и на спортсооружениях. Согласно одному из его пунктов, реклама основанных на риске игр, пари и букмекерских контор не должна создавать впечатление, что выигрыш гарантирован или его вероятность высока.