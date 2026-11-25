Закон «О рекламе» разрешает продвигаться букмекерам только в определенных местах, например в спортивных СМИ, на сайтах федераций и лиг, в спортивных трансляциях и на спортсооружениях. Согласно одному из его пунктов, реклама основанных на риске игр, пари и букмекерских контор не должна создавать впечатление, что выигрыш гарантирован или его вероятность высока.