В компании добавили, что клиенты должны быть осведомлены о попытках фишинга, включая «неожиданные электронные письма, текстовые сообщения или звонки, в которых упоминается 1Password». Там также напомнили, что 1Password никогда не связывается с клиентами, чтобы запросить пароль или секретный ключ.