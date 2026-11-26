FT: Nvidia приостановила поставки ИИ-серверов в Юго-Восточную Азию
Компания Nvidia потребовала от своих партнеров приостановить отгрузку ИИ-серверов в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию. Как отмечает Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники, уже оформленные заказы на данный момент заморожены. Производственные партнеры Nvidia, включая Dell Technologies и Super Micro Computer, предупредили покупателей, что пока не могут отправить эти заказы.
Источники FT указывают, что поставки приостановлены после того, как США ужесточили правила экспорта передовых ИИ-серверов в эти страны. Этой мерой США пытаются предотвратить попадание таких серверов в Китай. FT отмечает, что пока неизвестно, как долго продлится запрет на поставки серверов, но он грозит рисками для выручки Nvidia. Регион Юго-Восточной Азии критически важен для американской компании. В 2025 году через сингапурское подразделение Nvidia прошло $104 млрд выручки, что на 72% больше, чем годом ранее.
Акции Nvidia отреагировали на новости о приостановке поставок ростом на 1,3%. За последний месяц акции компании подешевели почти на 30% из-за скандалов вокруг внебрачных отношений главы Nvidia Дженсена Хуанга.