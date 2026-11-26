Господин Шадаев отметил, что для защиты от подобных атак «инфраструктура должна иметь какие-то признаки выживаемости и устойчивости». «Ресурс должен быть не только защищен, но его структура должна быть так организована, чтобы купировать угрозу, а если не получилось, то очень быстро восстанавливаться»,— пояснил министр.