Шадаев рассказал о «черном октябре» с большим числом кибератак
Использование искусственного интеллекта (ИИ) для кибератак ставит вопрос о перестройке IT-ландшафта для обеспечения безопасности государственных информационных систем, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, акцент смещается на быстрое восстановление ресурсов. Число кибератак резко выросло в октябре, добавил министр.
«У нас (был) "черный октябрь", когда количество инцидентов резко выросло... Порог входа для такого рода деятельности, связанной с поиском уязвимостей, сейчас сильно снизился. Понятно, что ИИ-агенты ставят на поток выявление уязвимостей»,— рассказал министр на конференции TAdviser SummIT (цитата по «Интерфаксу»).
Господин Шадаев отметил, что для защиты от подобных атак «инфраструктура должна иметь какие-то признаки выживаемости и устойчивости». «Ресурс должен быть не только защищен, но его структура должна быть так организована, чтобы купировать угрозу, а если не получилось, то очень быстро восстанавливаться»,— пояснил министр.
В конце октября произошла кибератака на информационные ресурсы Росстата. В службе заверили, что ее мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности. Хакеры оставили на сайте послание на белорусском языке, а также разместили логотипы группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow (организации признаны экстремистскими и запрещены в России). В июле 2025 года эти группировки взяли ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота».