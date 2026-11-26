Владимир Путин добавил, что встраивание ИИ в операционные и производственные процессы неизбежно. По словам президента, все больше граждан, в том числе среди сотрудников органов власти, используют искусственный интеллект для рабочих задач и «не хотят работать по старинке». «Подобное теневое применение, в том числе зарубежных моделей, несет риски для персональных данных людей, коммерческой тайны или интеллектуальной собственности бизнеса»,— отметил господин Путин.