Путин предложил дать людям выбор между ИИ-моделями в мобильных ОС
В операционных системах в России необходимо предусмотреть «окно выбора», чтобы гражданин сам решал, какой моделью или ИИ-агентом он будет пользоваться. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey.
«Для всех мобильных операционных систем нужно предусмотреть окно выбора, то есть у гражданина будет не единственная предусмотренная система, а он сможет выбирать, какой, в том числе отечественной, моделью ИИ хочет воспользоваться»,— сказал президент.
Владимир Путин добавил, что встраивание ИИ в операционные и производственные процессы неизбежно. По словам президента, все больше граждан, в том числе среди сотрудников органов власти, используют искусственный интеллект для рабочих задач и «не хотят работать по старинке». «Подобное теневое применение, в том числе зарубежных моделей, несет риски для персональных данных людей, коммерческой тайны или интеллектуальной собственности бизнеса»,— отметил господин Путин.