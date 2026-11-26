«В этой связи предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций»,— заявил господин Путин на конференции Сбера по ИИ.