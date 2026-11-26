Путин предложил строить дата-центры по схеме ГЧП
Президент России Владимир Путин предложил разработать систему государственно-частного партнерства для быстрого возведения центров обработки данных, которые необходимы для развития искусственного интеллекта.
«В этой связи предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций»,— заявил господин Путин на конференции Сбера по ИИ.
По словам главы государства, для развития искусственного интеллекта необходима инфраструктура, нужно сформировать единый устойчивый контур всей цифровой экономики. «Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросети, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения»,— сказал Владимир Путин.