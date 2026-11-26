«Если Латвия пойдет по пути Эстонии, Финляндии и закроет пограничные пункты на границе с Россией, то выстрелит себе в ногу, усложнив жизнь не только собственным гражданам, но и жителям других стран ЕС»,— сказала госпожа Захарова. Она отметила, что жители Евросоюза регулярно пользуются погранпереходами в Латвии, чтобы посетить северо-западные регионы России.