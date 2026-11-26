МИД РФ предупредил Латвию о последствиях закрытия границы с Россией
Латвия усложнит себе жизнь, если примет решение закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если Латвия пойдет по пути Эстонии, Финляндии и закроет пограничные пункты на границе с Россией, то выстрелит себе в ногу, усложнив жизнь не только собственным гражданам, но и жителям других стран ЕС»,— сказала госпожа Захарова. Она отметила, что жители Евросоюза регулярно пользуются погранпереходами в Латвии, чтобы посетить северо-западные регионы России.
Финляндия и Эстония ужесточат правила пересечения границы с Россией с 1 декабря. Финляндия до 2028 года продлила закон, по которому была закрыта граница с Россией. Эстония с декабря закроет сухопутные пограничные переходы с РФ. 23 ноября премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна рассмотрит вопрос о возможном закрытии латвийско-российской границы. Сегодня он назвал ошибкой решения эстонских властей закрыть погранпереходы с РФ. Премьер Латвии связал такой шаг с «предвыборной атмосферой» в Эстонии.