Нанимай и властвуй
Студия Game Art Pioneers анонсировала запуск своего проекта Distortion в 2022 году. Тогда уточнялось, что релиз проекта для ПК и консолей назначен на 2025 год, а сама разработка ведется при поддержке компании «РТА Технологии». Предполагалось, что проект станет первой полноценной AAA-игрой (высокобюджетной). Действие игры разворачивается во время постапокалипсиса в будущем, где люди живут в Новом Средневековье на руинах старой, сверхразвитой цивилизации. В мае 2023 года стало известно, что фонд частных инвесторов AVC заключил стратегический контракт о покупке доли в Game Art Pioneers в обмен на траншевое финансирование студии на 14 лет. Первый транш за 2023 год составил 114 млн руб. В сентябре 2024 года «Плюс Студия» «Яндекса» объявляла о планах выступить продюсером Distortion. Сумма поддержки студии не разглашалась. В этом году стало известно, что игра осталась экшен-RPG, но лишилась элементов стратегии.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мир-А» было создано 15 марта 2024 года. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности сказано, что единственный учредитель — Гаухар Алдыярова. Сама компания планирует разрабатывать игры на военную тематику. Две из трех заявленных к разработке игр — симуляторы операторов боевых и транспортных дронов. Это проекты «Мир дронов» (тактический командный онлайн-шутер) и «Груз без правил» (симулятор боевых и FPV-дронов от первого лица). Третий проект «ТерраБот» — симулятор роботов для детей. Проектам требуется около 3,6 млрд руб.