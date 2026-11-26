Студия Game Art Pioneers анонсировала запуск своего проекта Distortion в 2022 году. Тогда уточнялось, что релиз проекта для ПК и консолей назначен на 2025 год, а сама разработка ведется при поддержке компании «РТА Технологии». Предполагалось, что проект станет первой полноценной AAA-игрой (высокобюджетной). Действие игры разворачивается во время постапокалипсиса в будущем, где люди живут в Новом Средневековье на руинах старой, сверхразвитой цивилизации. В мае 2023 года стало известно, что фонд частных инвесторов AVC заключил стратегический контракт о покупке доли в Game Art Pioneers в обмен на траншевое финансирование студии на 14 лет. Первый транш за 2023 год составил 114 млн руб. В сентябре 2024 года «Плюс Студия» «Яндекса» объявляла о планах выступить продюсером Distortion. Сумма поддержки студии не разглашалась. В этом году стало известно, что игра осталась экшен-RPG, но лишилась элементов стратегии.