Искусство возвращаться
Как главы компаний возвращались туда после отставки
Дженсен Хуанг не первый глава крупной компании, вернувшийся к управлению ею после того, как был вынужден покинуть свой пост. “Ъ” рассказывает о других «руководителях-бумерангах».
Эх, яблочко, куда ты котишься…
Есть две версии того, чем был в 1985 году уход Стива Джобса из созданной им компании Apple. Одну из них высказал соучредитель и давний друг Джобса, Стив Возняк. В интервью он говорил о том, что его партнер ушел добровольно. Сам Джобс в своем разговоре с журналистом как-то сказал, что был уволен, возложив вину за это на человека, которого он сам в свое время принял на работу.
Компания Apple стала публичной в 1980 году, но Джобс продолжал управлять ею как своей собственной. Он был вспыльчив, скор на принятие решений и упрям. В 1983 году совет директоров решил нанять стороннего гендиректора, чтобы компенсировать эти его недостатки. Выбор самого Джобса пал на президента PepsiCo Джона Скалли.
Придя в Apple, Скалли обнаружил, что дела там плохи. В компании было два подразделения. Одно занималось компьютером Apple II и приносило львиную долю прибыли. Второе (им непосредственно руководил Джобс) — производило Macintosh. Денег оно не приносило, но считалось «белой костью» компании.
Скалли и Джобс начали конфликтовать, и через два года совет директоров оказался на стороне новичка. Джобс потерял руководство отделом Macintosh.
В сентябре 1985 года Джобс не выдержал и вовсе ушел из компании, создав новую — NeXT. А потом еще выкупил у режиссера Джорджа Лукаса подразделение компьютерной графики, создав Pixar.
Пока Джобс развивал новые компании, в Apple дела шли все хуже. К концу 1996 года ее банкротства ожидали, кажется, все. Именно тогда Apple приобрела NeXT, рассчитывая выиграть от использования ее ПО. Джобс стал советником компании, а потом — «временным генеральным директором». В 2000 году слово «временный» исчезло из названия должности. Второй раз Джобс ушел в 2011 году, за несколько месяцев до смерти.
Дважды ушедший
Уильям Дюрант был, возможно, первым в истории «директором-бумерангом». В 1908 году он, совладелец и глава Buick, создал General Motors, компанию, которая, по его замыслу, должна была предложить потребителям автомобили на любой вкус и любой кошелек. Он принялся скупать уже существующие автомобильные компании, сохраняя их бренды и модельный ряд.
Идея была хорошей, но покупки Дюрант делал по наитию, без аудита и анализа. К 1910 году у компании не было денег на выплату зарплаты рабочим. Банкиры согласились выдать компании кредит с одним условием: Дюрант должен был уйти.
Дюрант решил отомстить. В 1911 году он запустил новую компанию, пригласив в соучредители известного автогонщика Луи Шевроле.
Его имя стало названием компании и, несомненно, ее рекламой: автогонщики в то время были популярны так же, как сейчас музыканты и фотомодели. Вскоре Дюрант за бесценок выкупил долю партнера, оставив, однако, название. Новая компания Дюранта оказалась необычайно успешной, и к 1916 году ему удалось скупить контрольный пакет акций GM и вернуться туда в качестве президента.
Но ему снова не повезло. Акции компании падали, Дюрант попытался спасти ее, скупал акции GM на заемные деньги, влез в страшные долги. В 1920 году крупные акционеры компании — семья Дюпон и банк J.P. Morgan выкупили его долги и акции GM, поставив условием его окончательный уход из компании. Дюранту ничего не оставалось, как согласиться.
Уйти нельзя остаться
Серджио Эрмотти к концу 2000 года был рекордсменом по количеству лет, проведенных во главе одного из самых уважаемых банков Швейцарии — UBS. Он был его гендиректором девять лет и, как сам говорил, хотел бы довести этот срок до десяти. Его мягко выдавили из банка по инициативе тогдашнего председателя совета директоров Акселя Вебера. К тому времени многие члены совета считали, что банку необходим радикальный технологический рывок в сторону цифровизации, к чему сам Эрмотти не был готов. Он был представителем классической школы. В ноябре 2000 года было объявлено, что Эрмотти покидает и кресло генерального директора, и банк вовсе. На его место пришел глава нидерландской ING Group Ральф Хаммерс.
Выбор оказался не слишком удачным. Для начала — сам Хаммерс фактически находился под следствием. Власти Нидерландов подозревали ING в оказании помощи в отмывании денег и, кроме прочего, расследовали деятельность самого Хаммерса. А потом в Швейцарии случилась катастрофа. К середине марта 2023 года второй по величине банк страны — Credit Suisse — оказался на грани банкротства. Свою роль сыграли громкие скандалы с отмыванием денег и наложенные штрафы за это. Власти страны не могли позволить такому случиться и буквально вынудили UBS купить разваливающийся банк за 3 млрд швейцарских франков ($3,35 млрд), что было в два с половиной раза дешевле рыночной стоимости Credit Suisse.
Хаммерс покинул пост главы банка через десять дней после слияния. Совет директоров счел его недостаточно опытным, недостаточно швейцарцем и, кроме того, что банк, в сложившихся условиях не может себе позволить подследственного гендиректора. Сам Хаммерс, похоже, не был готов к такому развитию событий. Он написал заявление об отставке, и оно было немедленно принято.
Говорят, на заявлении об отставке Хаммерса не успели высохнуть чернила, когда в кабинете Серджио Эрмотти раздался телефонный звонок. Его услуги снова были необходимы банку.
Эрмотти был жестким управленцем и швейцарцем. А именно это UBS и было нужно. Он возглавляет банк и сейчас.
Трижды войти в этот кофе
Говард Шульц впервые пришел в Starbucks в 1982 году директором по маркетингу. В то время компания только продавала кофе, но не готовила его и не имела собственных кофеен. Идея поменять бизнес-модель пришла в голову именно Шульцу, когда он, побывав в Италии, познакомился с тамошними кофейнями, в которых бариста знали своих клиентов по именам, а сами кофейни были чем-то вроде центров местных общин. Когда владельцы Starbucks отказались поддержать идеи Шульца, тот ушел и открыл сеть кофеен Il Giornale в 1985 году. А главой Starbucks он стал через два года, купив ее и превратив из сети магазинов кофе в сеть кофеен.
Успех Шульца был грандиозен. Под его руководством компания в 1992 году вышла на IPO и совершенно изменила культуру потребления кофе в стране. В 2000 году Шульц покинул пост гендиректора компании по собственному желанию. Он не ушел из Starbucks вовсе, а просто занялся другими делами. Ему интересно было расширять компанию в мире, а не руководить ею.
В 2008 году, во время кризиса и начавшихся у компании проблем, он вернулся в кресло гендиректора. Шульц перезапустил бренд, на день закрыв все кофейни в США для переобучения бариста и смены меню. Компания снова заработала как надо, а Шульц снова заскучал.
В 2017 году он покинул пост гендиректора, а через год — и председателя совета директоров, решив заняться политикой. Он готовился к участию в президентских выборах 2020 года в качестве независимого кандидата, однако отказался от гонки, опасаясь, что оттянет голоса у демократов и тем самым поможет победе Дональда Трампа.
В третий раз Шульц стал гендиректором компании в 2022 году, когда Starbucks восстанавливалась после пандемии, а в самой компании развернулось активное движение за создание профсоюзов (Шульц был активным противником этого). В 2023 году он окончательно покинул и пост гендиректора, и совет директоров компании, оставшись ее почетным пожизненным председателем.
Одним интеллектом сыт не будешь
Стив Джобс возвращался в Apple долго — 12 лет. Рекордсменом же по самому быстрому возвращению в свою компанию стоит считать Сэма Альтмана из Open AI. Оно заняло всего пять дней.
Альтман создал OpenAI вместе с Илоном Маском, Ильей Суцкевером и Грегом Брокманом в 2015 году. Задумывался проект как некоммерческая лаборатория развития технологий искусственного интеллекта. В 2019 году он стал генеральным директором OpenAI, а еще через несколько лет, после запуска ChatGPT,— лицом мировой ИИ-революции.
Однако вскоре в OpenAI начался конфликт, который был связан с попытками Альтмана максимально коммерциализировать проект.
Он начал привлекать деньги инвесторов (в первую очередь Microsoft), которые получали право коммерчески использовать наработки проекта, ввел платную подписку на ChatGPT, ускорял выпуск новых его версий. Это не нравилось многим его партнерам.
17 ноября 2023 года совет директоров OpenAI неожиданно отправил Альтмана в отставку. В знак протеста против этого ушел президент компании Грег Брокман. А уже на следующий день свое неудовольствие выразили крупнейшие инвесторы во главе с Microsoft — с ними даже не посоветовались, притом что один только Microsoft вложил в компанию $13 млрд.
20 ноября Microsoft объявил, что нанял Альтмана и Брокмана возглавить новое ИИ-подразделение. В ответ в компании начинается настоящий бунт. 700 из 770 сотрудников OpenAI (включая и публично покаявшегося Илью Суцкевера) подписывают письмо с угрозой немедленно уволиться и уйти за Альтманом, если совет директоров не уйдет в отставку. Через день совет капитулирует. Альтман триумфально возвращается на пост генерального директора OpenAI, а почти весь старый совет директоров компании уходит в отставку.