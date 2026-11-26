Серджио Эрмотти к концу 2000 года был рекордсменом по количеству лет, проведенных во главе одного из самых уважаемых банков Швейцарии — UBS. Он был его гендиректором девять лет и, как сам говорил, хотел бы довести этот срок до десяти. Его мягко выдавили из банка по инициативе тогдашнего председателя совета директоров Акселя Вебера. К тому времени многие члены совета считали, что банку необходим радикальный технологический рывок в сторону цифровизации, к чему сам Эрмотти не был готов. Он был представителем классической школы. В ноябре 2000 года было объявлено, что Эрмотти покидает и кресло генерального директора, и банк вовсе. На его место пришел глава нидерландской ING Group Ральф Хаммерс.